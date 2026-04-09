'Gente Viajera' arranca la temporada turística en Menorca con un programa especial desde Cala Galdana

La isla de Menorca se convierte este sábado 11 de abril en el nuevo destino de Gente Viajera, que estará en directo emitiendo un programa especial en el hotel Meliá Cala Galdana. Desde las 12:00 del mediodía, Carles Lamelo y su equipo trasladan a los oyentes hasta una de las joyas del Mediterráneo para conocer de primera mano toda la oferta turística que ofrece la isla en este arranque de la temporada 2026.

Y es que, con la primavera, la isla se transforma en un escenario cultural vibrante de la mano de Opening Menorca 2026, una iniciativa que combina turismo, arte, creatividad e identidad local, y que representa una apuesta clara por posicionar la isla no solo como destino turístico, sino también como referente cultural en el Mediterráneo.

Opening 2026: un arranque de temporada más cultural que nunca

Entre el 7 y el 25 de abril, Menorca vive 19 días de intensa actividad cultural que involucra a galerías de arte, museos y artistas locales, nacionales e internacionales para dar el pistoletazo de salida a la temporada turística.

Opening Menorca 2026: Turismo, arte, creatividad e identidad local | Fundación Foment del Turisme de Menorca

Tanto locales como visitantes podrán disfrutar en directo de múltiples eventos, como escuchar a la artista Eva Pons en acústico en Ca n’Oliver. Pero no solo eso: también habrá pintura en vivo, visitas guiadas culturales, representaciones teatrales y mucho más. Una amplia oferta cultural y de ocio que puede consultarse en el sitio oficial del evento Opening Menorca 2026.

Voces protagonistas desde Menorca

El programa contará con dos invitados clave para entender el momento que vive la isla. Por un lado, Begoña Mercadal, gerente de la Fundación Foment del Turisme de Menorca, que explicará las claves de la estrategia turística y cultural que impulsa iniciativas como Opening Menorca 2026, situando a la isla como un destino de referencia más allá del verano. Junto a ella, David Ruiz Majadas, director del hotel Meliá Cala Galdana, nos hablará de la apuesta del sector hotelero por un turismo sostenible y de calidad, así como del papel que juega este emblemático establecimiento en el arranque de la temporada.

Además, charlaremos con el artista plástico Mario Antón y con Neus Sintes, galerista de ‘Pinzellades d’art’, para conocer el pulso creativo de la isla. También nos acercaremos a la gastronomía menorquina de la mano del chef Pau Sintes, desde La Cocina de Cristine. Y, como es habitual, no faltarán los colaboradores del programa: Enrique Domínguez Uceta, con un recorrido patrimonial por Menorca; Rebeca Marín, que nos descubrirá el Opening cultural; y las aportaciones de Víctor Herranz y Elena del Amo, completando una mirada plural a todo lo que ofrece la isla.

Opening Menorca 2026: Turismo, arte, creatividad e identidad local | Fundación Foment del Turisme de Menorca

Museos, galerías y espacios que dan vida a la isla

Con este especial de Gente Viajera nos adentraremos en algunos de los lugares más fascinantes de Menorca. Acompáñanos en esta ruta sonora por sus galerías de arte contemporáneo, museos históricos y espacios independientes que abren sus puertas al visitante para descubrir exposiciones, encuentros y actividades únicas que refuerzan la riqueza artística menorquina.

Small, la galería más pequeña de Menorca, la casa-estudio Rafel Vidal, la galería Rovellart, Arte Pedrín o la Casa del Contramaestre son solo algunos ejemplos de un amplio catálogo que no te puedes perder.

Cambiamos el enfoque para recorrer la isla de Menorca de una forma diferente, combinando cultura, naturaleza, patrimonio y vida local.

Menorca como destino cultural todo el año

Durante estos 19 días, el Opening 2026 actúa como punto de partida para dar a conocer la riqueza de Menorca también como un destino donde el arte y la cultura forman parte de su identidad permanente, gracias a la huella imborrable que han dejado influencias históricas como la talayótica. Un legado del que sentirse orgulloso y del que poder disfrutar sin barreras.

Opening Menorca 2026: Turismo, arte, creatividad e identidad local | Fundación Foment del Turisme de Menorca

Además de exposiciones y eventos, el visitante podrá disfrutar de la artesanía local con siglos de historia, la rica gastronomía vinculada a la isla, los paisajes que han inspirado a cientos de artistas y mucho más. Y esta combinación es precisamente lo que hace especial a Menorca frente a otros destinos mediterráneos. Descúbrelo con Carles Lamelo en este especial de Gente Viajera desde el hotel Meliá Cala Galdana, en Menorca.

Escúchalo en directo este sábado de 12:00 a 14:00 en Onda Cero, en nuestra web, en la app y en nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/@ondacero.

Programa especial gracias a la Fundación Foment del Turisme de Menorca, la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears y la colaboración del hotel Meliá Cala Galdana.