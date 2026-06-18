Especial de Gente viajera desde Ribadeo: descubre esta privilegiada ubicación entre el mar y la ría

Este sábado a partir de las 12.00h, Gente viajera estará en directo desde el Real Club Náutico de Ribadeo, uno de los espacios más emblemáticos de esta localidad lucense, situada en el extremo oriental de Galicia y conocida por su privilegiada ubicación entre el mar y la ría.

Ribadeo se ha consolidado como uno de los grandes destinos turísticos del norte peninsular gracias a su riqueza paisajística, su patrimonio, su oferta gastronómica y su estrecha relación con el mar. Un territorio que invita a descubrir playas espectaculares, rutas naturales, tradiciones centenarias y una amplia propuesta cultural y comercial.

Vista de Ribadeo | Cedida a Onda Cero

Ribadeo, puerta de entrada a A Mariña

Durante el programa conoceremos algunos de los grandes atractivos turísticos de este rincón de Galicia y analizaremos el papel que desempeña el turismo en el desarrollo económico de la comarca. Hablaremos con Daniel Vega, alcalde de Ribadeo, para conocer los proyectos de futuro del municipio y la apuesta por un modelo turístico sostenible y de calidad.

También conversaremos con Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia, con quien repasaremos la evolución del sector turístico gallego y las claves que han convertido a Galicia en uno de los destinos más demandados para disfrutar de unas vacaciones en contacto con la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

Praza do Campo, Ribadeo | Cedida a Onda Cero

La actividad comercial y empresarial tendrá igualmente protagonismo con la participación de Carmen Cruzado, presidenta de la Federación de Comercio de A Mariña, que nos hablará de las oportunidades que ofrece la comarca para quienes buscan disfrutar de unas vacaciones en el norte de Galicia.

Descubriremos además una de las grandes singularidades del territorio de la mano de Iván Rodríguez, doctor en Geología y guía especializado, que nos acercará al potencial del geoturismo en A Mariña, una propuesta que permite conocer el paisaje y la historia geológica de esta costa única del Cantábrico.

La gastronomía ocupará también un lugar destacado en esta edición especial de Gente viajera. Conversaremos con Javier Montero, chef del Hotel Restaurante Javier Montero, para descubrir los sabores del mar y los productos que han convertido a esta zona en uno de los referentes culinarios de Galicia.

Faro Illa Pancha, Ribadeo | Cedida a Onda Cero

Vacaciones en Galicia para todos los públicos

Nuestros colaboradores también nos acompañarán en este recorrido por el norte gallego. Enrique Domínguez Uceta nos propondrá diferentes planes para disfrutar de unas vacaciones en A Mariña partiendo desde Ribadeo, mientras que María Jesús Tomé nos descubrirá por qué Galicia es uno de los destinos ideales para viajar en familia y disfrutar de unas vacaciones con niños.

Además, Eva Miquel aportará su visión y recomendaciones para completar una edición especial que mostrará todos los atractivos de este territorio abierto al mar.

Playa de las Catedrales | Cedida a Onda Cero

Gente viajera, en directo desde Ribadeo

Este sábado, acompaña a Carles Lamelo y a todo el equipo de Gente viajera en un recorrido por uno de los destinos más singulares de Galicia, donde la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio y el mar se convierten en los grandes protagonistas.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web y la app, y nuestro canal de YouTube.

Con el patrocinio de Turismo de Galicia y el Concello de Ribadeo.