La vuelta al mundo en ocho cines

La primera parada de la ruta que propone Pablo Mérida es Londres. El Electric Cinema es uno de los cines más antiguos del Reino Unido. Abierto en 1911, se encuentra en el barrio de Notting Hill y actualmente ofrece una experiencia diferente: las películas se ven en sofás tamaño cama para dos personas y cada sofá cuenta con una mantita. Una opción especialmente indicada para las versiones extendidas de El Señor de los Anillos que se proyectan este mes de agosto.

Electric Cinema, en pleno Notting Hill | Pexels

De Ámsterdam a Atenas: palacios y cine al aire libre

El viaje continúa en Ámsterdam, con el Teatro Tuschinski, inaugurado en 1921. Su decoración mezcla influencias art déco, modernistas y de la Escuela de Ámsterdam, con lámparas, alfombras, maderas y murales. Después, la ruta llega a Atenas y al cine al aire libre Thision, que funciona desde 1935 y permite contemplar la Acrópolis mientras se proyecta la película. Para Pablo Mérida, es una experiencia especialmente mágica para disfrutar de La Odisea.

El imponente Teatro Tuschinski de Ámsterdam | Pexels

Un paseo por los cines de Jaipur, Busan y Hollywood

En Jaipur espera el Raj Mandir Cinema, un enorme cine de una sola pantalla con alrededor de un millar de localidades. Inaugurado en los años setenta, es una institución de la ciudad y mantiene el carácter de celebración colectiva del cine. En Corea del Sur, el Busan Cinema Center, sede del Festival de Cine de Busan, destaca por su diseño y por su sala al aire libre, con capacidad para 4.000 personas. Su gran techo voladizo se ilumina por la noche con miles de luces LED.

Teatro Chino TCL de Los Ángeles | Unsplash

Y como no puede hablarse de cine sin ir a la meca del celuloide... La siguiente parada es Los Ángeles, donde el Teatro Chino TCL, inaugurado en 1927, forma parte del paisaje de Hollywood Boulevard y ha acogido estrenos como el de La guerra de las galaxias y numerosas ceremonias de los Oscar.

El remate: un autocine en Pensilvania y el mejor cine de Europa en Barcelona

La ruta estadounidense termina en Orefield, Pensilvania, en Shankweiler's Drive-In Theatre, abierto en 1934 y considerado el autocine más antiguo de Estados Unidos que continúa en funcionamiento. La guinda de esta ruta la pone Pablo Mérida con el Phenomena Experience, en Barcelona, reconocido en 2025 con el Premio Carlo Lizzani Europa como mejor cine europeo. Su programación combina grandes estrenos contemporáneos y clásicos.

Escucha el audio completo de este reportaje de Pablo Mérida para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.