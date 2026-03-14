Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba: "El desafío más grande que tenemos es darle un altavoz a los pueblos"

Durante el programa especial de Gente Viajera desde la Fundación Rafael Botí, en Córdoba, Carles Lamelo ha conversado con Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, sobre el potencial turístico, cultural y patrimonial de la provincia.

Fuentes ha destacado, en primer lugar, la enorme diversidad de Córdoba, una provincia marcada por su "policromía", por la variedad de paisajes, tradiciones y formas de vida que conviven en su territorio. En ese sentido, ha asegurado que desde la última visita del programa la provincia ha evolucionado mucho y ha reforzado su proyección como destino de interior.

A su juicio, el gran reto de la Diputación es dar visibilidad a todos los municipios, especialmente a los más pequeños. "El desafío más grande que tiene la Diputación es darle un altavoz a los pueblos", ha señalado, reivindicando el valor de esas localidades que muchas veces quedan fuera de los grandes circuitos turísticos.

Castle Love: Rutas y Experiencias

En relación con la campaña 'Castle Love: Rutas y Experiencias', Fuentes ha explicado que se trata de una estrategia bien enfocada para poner en valor el patrimonio defensivo e histórico de la provincia. Los castillos, ha dicho, no solo son monumentos, sino también una forma de entender la cultura, la tradición y la historia del territorio. Como ejemplos ha citado enclaves como Almodóvar del Río o Palma del Río, escenarios que además han acogido rodajes de películas y series y que atraen a un público cada vez más interesado en este tipo de turismo cultural.

Fuentes ha señalado además que cada vez más personas están apostando por desarrollar su proyecto vital en el medio rural y por impulsar iniciativas ligadas a la promoción del territorio. En su opinión, existe actualmente un vuelco importante hacia el turismo de interior en España, una tendencia que Córdoba debe saber aprovechar.

También ha mencionado el interés detectado en ferias internacionales como la ITB de Alemania, donde, según ha explicado, una parte importante del turismo europeo busca propuestas vinculadas a la tradición, el deporte, la historia y los paisajes, más allá del clásico modelo de sol y playa. Ese perfil de visitante, ha dicho, encaja muy bien con la oferta que puede presentar la provincia cordobesa.

El presidente de la Diputación ha subrayado también el carácter mestizo de Córdoba, resultado de la herencia "romana, judía, árabe y cristiana", una mezcla que se refleja en su patrimonio, en sus costumbres y en su identidad.

Otro de los aspectos que ha querido destacar es la capacidad de Córdoba para combatir la estacionalidad turística, gracias a una oferta diversa y repartida durante todo el año. Aun así, ha hecho autocrítica al señalar que "ni los propios cordobeses ni muchos españoles conocen realmente la riqueza de la provincia" ni valoran lo suficiente esos pequeños pueblos con tanto patrimonio e identidad.

Ni los propios cordobeses ni muchos españoles conocen realmente la riqueza de su provincia

Un aceite único

Fuentes ha asegurado que la Diputación está poniendo el foco en la calidad y en el fortalecimiento de la marca del aceite de Córdoba, en particular del aceite de Priego. Ha destacado como el sector atraviesa dificultades pero sigue demostrando una gran capacidad de resiliencia. En este punto ha citado los aceites de oliva de la provincia, reconocidos dentro y fuera de España por su excelencia, y ha defendido que "se está hablando de uno de los mejores aceites del mundo".

Se está hablando de uno de los mejores aceites del mundo

Una Semana Santa única

En esa línea, ha puesto en valor una Semana Santa "muy peculiar" dentro de Andalucía, con formas muy distintas de vivirse en cada rincón de la provincia. Según ha explicado, cada pueblo tiene su propia manera de entender esa catequesis popular que representa la Semana Santa, lo que convierte estas celebraciones en una de las grandes expresiones culturales del territorio.

También ha hecho una especial mención a la Semana Santa de Baena, que este año celebra por primera vez su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Fuentes ha señalado que este avance supone un gran orgullo para toda la provincia. Ha resaltado especialmente el valor de la tamborada baenense, su singularidad y la fuerza con la que el tambor marca el ritmo de la Cuaresma y de toda la celebración.

Asimismo, ha puesto en valor la imaginería de los siglos XVI, XVII y XVIII que conservan muchas hermandades de la provincia, un patrimonio artístico de enorme valor que se mantiene gracias al esfuerzo del mundo cofrade. Ha agradecido la labor de las hermandades en la restauración de imágenes y ha explicado que la Diputación también está apoyando esa tarea, que además contribuye a sostener talleres artesanos especializados, muchos de ellos impulsados por gente joven.

En este recorrido por la dimensión cultural de la provincia, también ha mencionado la importancia de las bandas de música, con 112 formaciones repartidas por todo el territorio, en las que participan numerosos jóvenes que en muchos casos completan su formación en conservatorios.