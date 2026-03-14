Narci Ruiz, diputada de Turismo de la Diputación de Córdoba apuesta por el turismo familiar: "Es el que más fidelidad muestra"

Narci Ruiz, diputada de Turismo de la Diputación de Córdoba, también ha pasado por los micrófonos de Gente Viajera durante el programa especial desde la Fundación Rafael Botí, en Córdoba, para dar a conocer más de cerca la campaña 'Castle Love: Rutas y Experiencias' y reflexionar sobre la evolución del turismo en la provincia.

Ruiz ha explicado que el sector turístico se está adaptando cada vez más a nuevos perfiles de visitantes. En ese contexto, ha destacado un dato especialmente revelador: el 36% de la demanda turística corresponde al turismo familiar, mientras que solo el 0,6% de la oferta está específicamente orientada a ese segmento.

Según ha detallado, desde la Diputación entienden el turismo familiar como aquel que realizan, de media, cuatro personas, dos de ellas menores de 18 años. Por eso, ha animado a las empresas del sector a adaptar sus propuestas y servicios para responder mejor a este tipo de demanda.

"La demanda lo que nos indica es que el turismo experiencial es garantía de éxito", ha subrayado. En su opinión, ya no basta con ofrecer un destino, sino que hay que construir experiencias capaces de dejar huella en quienes visitan la provincia. "Ahora mismo Castle Love es nuestro producto estrella", ha afirmado.

La demanda lo que nos indica es que el turismo experiencial es garantía de éxito

Además, ha resaltado que "el turismo familiar es el que más fidelidad muestra". Según ha explicado, un 59,2 % de este tipo de visitante repite, lo que lo convierte también en un perfil especialmente valioso desde el punto de vista económico.

En esa apuesta, la provincia de Córdoba ofrece una combinación muy atractiva de naturaleza y cultura. Ruiz ha señalado que el visitante puede disfrutar de actividades como el senderismo, pero también descubrir el patrimonio, la gastronomía y los pequeños tesoros que esconden las distintas comarcas. Ha mencionado productos como el queso, el vino o el jamón, capaces —ha dicho— de dejar "con la boca abierta" a quien se acerque a conocerlos.

Jamón y estrellas en Los Pedroches

A su juicio, el turismo familiar busca precisamente eso: salir de la ciudad, compartir tiempo de calidad y vivir experiencias juntos en entornos diferentes. En ese sentido, ha puesto el foco en la comarca de Los Pedroches, uno de los grandes reclamos de la provincia.

Ruiz ha destacado la extraordinaria calidad de los cielos de Los Pedroches, un recurso que convierte a la zona en un destino ideal para el astroturismo. Ha señalado que ese cielo tiene también un componente romántico, capaz de atraer a personas de todas las edades.

"El astroturismo está de moda", ha afirmado, y ha añadido que esa experiencia se complementa con otros muchos atractivos: las dehesas de Los Pedroches, las calles adoquinadas de sus pueblos blancos y una gastronomía excepcional. "La gente cuando acude se lleva las manos a la cabeza", ha dicho, en alusión a la sorpresa que provoca descubrir un entorno tan singular y poco conocido.

El astroturismo está de moda

Por último, Narci Ruiz ha reivindicado que Los Pedroches ofrece además un turismo muy accesible, lo que amplía aún más sus posibilidades como destino para públicos diversos y consolida su papel dentro de la oferta turística de la provincia de Córdoba.