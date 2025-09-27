Los encantos de México, país socio de Fitur 2026

“México está de moda”, asegura Irene González. Una delegación de 800 personas representará al país en FITUR 2026, con presencia de los treinta y dos Estados mexicanos en un stand de casi 2.000 metros cuadrados, el más grande de su historia en esta feria internacional y el mayor de América. Además, 135 empresas formarán parte de la que será “la mayor oferta turística de su historia en Fitur”. La presentación de este despliegue histórico en la Embajada de México en Madrid cerró con bailes tradicionales y mariachis, en una puesta en escena “preciosa, sentida y cercana”.

Puesto de mercado con catrinas | Unplash

Gastronomía, cultura y el Tren Maya

Entre las novedades que México presentará en FITUR, destaca el “reto de una competición de tacos con ingredientes españoles”, valorado por cocineras responsables de que la cocina michoacana fuera declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Irene González también adelanta la llegada del Tren Maya, que recorrerá más de 1.600 kilómetros por Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo: “lugares llenitos de historia, cultura, naturaleza y gastronomía”.

Taco mexicano | Unsplash

México tomará Madrid durante FITUR

La capital española se llenará de actividades culturales con “jornadas de lucha libre, montaje de trajineras, desfiles de catrinas y gastronomía como el ‘Reto del Taco’”. Las propuestas arrancarán con una muestra de mujeres gobernadoras indígenas y se desarrollarán en espacios como la Casa de México, el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Cervantes y el Museo Thyssen-Bornemisza.

Catrina | Pexels

Ciudad de México, un destino por descubrir

En su reportaje para Gente Viajera, Irene González subraya que Ciudad de México “es una mega ciudad, muy moderna pero a la vez llena de joyas prehispánicas”. Pese a ser el sexto país más visitado del mundo, considera que la capital es “bastante desconocida” y que “merece bastantes días y no ser solo una escala”. El recorrido recomendado comienza en el Zócalo, la plaza más grande del país y segunda del mundo, con el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. A su alrededor, el Centro Histórico ofrece color, historia y rituales vivos, además de calles como Madero o Donceles, museos como el de Diego Rivera, y joyas arquitectónicas como el Palacio Postal o el Palacio de Bellas Artes.

Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México | Unsplash

Barrios con alma y riqueza cultural

Irene González invita a explorar barrios como Coyoacán, con la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo de León Trotsky; San Ángel, con su mercado de arte en la Plaza San Jacinto; Polanco, donde destaca el Museo Nacional de Antropología; Buenavista, con el Jardín Botánico de la Biblioteca Vasconcelos. También recomienda el Mercado de Sonora, que “fascina por sus amuletos, máscaras y comida riquísima”, y una escapada a Teotihuacán, con sus pirámides del Sol y la Luna.

Vista cenital del Ángel de la Independencia, Ciudad de México | Pexels

Escucha el audio completo de este reportaje de Irene González en este podcast de Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, con Carles Lamelo.