Fiestas del 15 de agosto: tradición, devoción y cultura popular

"Hoy es el día grande del verano español", recuerda Enrique Domínguez Uceta. Un día cuajado de fiestas en todo el territorio nacional. El 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen, una festividad cuyos orígenes litúrgicos se remontan al siglo IV. El dogma de la Asunción fue proclamado oficialmente por el papa Pío XII en 1950. España, conocida históricamente como la "Tierra de María Santísima", celebra esta fecha en numerosos puntos del país. Según Domínguez Uceta, "este país no podía por menos que celebrar a lo grande el día dedicado a la Madre de Dios". La fecha coincide además con el ecuador del verano y el final de las cosechas estivales. Entre las celebraciones destaca el Misteri d’Elx, en Elche, una obra litúrgica medieval representada los días 14 y 15 de agosto en la Basílica de Santa María y declarada en 2001 Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Coronación de la Virgen en el Misteri d'Elx | Patronato del Misteri d'Elx

El Diagosto y el Ofertorio de La Alberca

Entre las fiestas recomendadas por su valor etnográfico destaca el Diagosto de La Alberca, en el sur de la provincia de Salamanca. El 15 de agosto se celebra el Ofertorio, con misa solemne y una concentración en la Plaza Mayor. Los vecinos acuden con los tradicionales "trajes de vistas", que pueden pesar más de diez kilos por la cantidad de bordados, joyas de plata, coral y antiguos aderezos. Durante el Ofertorio, las familias pasan ante la imagen de la Virgen para rendirle homenaje y realizar sus donaciones. Después tienen lugar danzas tradicionales como los bailes de la cruz, el corro y los paloteos. La celebración continúa el domingo 16 de agosto con La Loa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se trata de un auto sacramental popular representado al aire libre por los propios vecinos. La trama gira en torno a la lucha entre el Bien y el Mal, con un arcángel que se enfrenta a un demonio montado sobre una serpiente de siete cabezas. El 16 de agosto también está dedicado a San Roque, cuya devoción se extendió durante los siglos XV, XVI y XVII como protector contra la peste. Las celebraciones se suceden en lugares como Betanzos, Vilagarcía de Arousa, Amer, Llanes, Calatayud y Llodio.

Fiestas de Gràcia, Barcelona | Pexels

Fiestas en la costa durante el 15 y 16 de agosto

En el litoral también hay numerosas propuestas festivas. En Barcelona comienza la Fiesta Mayor del Barrio de Gràcia, mientras que en el sur destacan las fiestas de Sanlúcar de Barrameda, Palos de la Frontera y, especialmente, la Feria de Málaga, que arranca el 15 de agosto y se prolonga durante una semana.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero, sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.