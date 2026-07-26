Barrancas del Cobre: viaje en el Chepe por la Sierra Madre de México

"Aquí estamos en el norte de México, en la Sierra Madre, entre el mar de Cortés y los desiertos de Chihuahua, y si alguna vez piensas en una región agreste, aquí tienes el mejor ejemplo", sentencia Ángel Martínez Bermejo, que describe la región de Las Barrancas del Cobre como uno de los grandes escenarios naturales del continente. Varios de sus cañones son más profundos que el Gran Cañón del Colorado, destacando la presencia de paredes verticales, cataratas, bosques y fauna como pumas, lobos e incluso osos.

Tren en Chihuahua | Unsplash

A la Sierra Madre en el Chepe

La construcción de la línea de ferrocarril Chihuahua-Pacífico permitió abrir esta región al turismo. Finalizada en 1961 tras un siglo de obras, la línea recorre 674 kilómetros entre Chihuahua y Los Mochis. "Un viaje en el Chepe, como se conoce a este ferrocarril, es una aventura de esas que se recuerdan toda la vida". Ángel Martínez Bermejo recomienda realizar el recorrido por etapas, comenzando en Creel y dedicando varios días a descubrir los distintos paisajes y localidades de la sierra.

Cascada de Basaseachi | Unsplash

Creel, Batopilas y los grandes miradores

Desde Creel parten excursiones hasta la cascada de Basaseachi, de 250 metros de altura, así como la carretera que desciende hasta Batopilas, atravesando distintos ecosistemas y comunidades tarahumaras. El recorrido también permite visitar Satevó y su conocida "catedral perdida", situada al final de la carretera junto a un pequeño caserío.

Cañón en Chihuahua | Unsplash

Divisadero, Bahuichivo y el final del viaje

El tramo ferroviario entre Creel y Los Mochis incluye algunos de los paisajes más representativos de las Barrancas del Cobre. El tren alcanza Los Ojitos, atraviesa El Lazo y llega a Divisadero, donde se contempla la barranca excavada por el río Urique. La estación de Bahuichivo permite acceder a los cañones de Cerocahui y Urique antes de continuar el recorrido hacia la costa del Pacífico. "Poco a poco el perfil de las montañas se dulcifica y los ríos parecen domesticarse. Eso es que el tren ha atravesado la sierra y se acerca a la costa del Pacífico", cuenta Ángel..

Escucha el audio completo de este reportaje de Ángel Martínez Bermejo para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, con Lorena Pérez Mansillas en su edición veraniega.