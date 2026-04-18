Armenia, el destino desconocido con historia milenaria y experiencias auténticas

Según explica Luiza Grigoryan, periodista y portavoz de EtnoArmenia en España, “Armenia como destino no masificado, efecto sorpresa”. Este desconocimiento se traduce en “una ventaja que genera sorpresa constante por unos paisajes, historia y cultura inesperados”. Además, destaca que “es una experiencia auténtica, no ‘construida’ donde la hospitalidad es clave”.
Lugares clave para entender su historia
El país cuenta con enclaves que permiten recorrer distintas etapas históricas. Entre ellos, destacan Areni-1, vinculado al origen del vino; Qarahunj, asociado al misterio prehistórico; el Templo de Garni, reflejo de la herencia clásica; y la fortaleza de Amberd, ejemplo de su pasado estratégico.
Sobre su patrimonio religioso, Grigoryan señala que Armenia fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial, aunque matiza: “Monasterios importantes pero no únicos. Tiene una historia milenaria y diversa donde se han superpuesto culturas y épocas en una narrativa continua, no fragmentada”.
Experiencias y contacto con la población local
El viaje a Armenia se aleja de los itinerarios convencionales. “No son recorridos estándar, son diseñados con lógica y coherencia”, explica la portavoz. En este sentido, subraya que “importa cómo se vive cada lugar, los encuentros reales con personas y el cuidado del ritmo y de la calidad”.
El contacto directo con la población es uno de los aspectos más relevantes: “El contacto con la gente es el elemento más transformador del viaje. Poder comer en familia, visitar a productores, vivir momentos cotidianos que generan conexión emocional es lo que el viajero recuerda al volver”.
Seguridad y sensaciones del viajero
En cuanto a la seguridad, Armenia se presenta como “país muy seguro y tranquilo, adecuado para viajar solo y con acompañamiento profesional para tener presencia local constante”.
Finalmente, lo que más impacta a quienes visitan el país por primera vez es, según Grigoryan, “hospitalidad y cercanía de la gente, la autenticidad del país que produce una conexión emocional duradera”.