Andalucía invita a vivir una experiencia única en primavera: luz, color y tradición se combinan con una agenda repleta de actividades

La primavera se vive de manera muy especial en Andalucía. Si hay un lugar donde la luz transforma sus paisajes y cada jornada se convierte en una experiencia, ese es Andalucía.

Se trata de una época del año en la que la comunidad despliega todo su potencial como destino turístico, combinando cultura, gastronomía, naturaleza y una agenda festiva difícil de igualar. Esta época del año se convierte en un auténtico escaparate de la identidad andaluza, de las ferias y fiestas a las actividades para todo tipo de gustos.

Parques con paisajes privilegiados y entornos únicos

En primer lugar, la naturaleza alcanza su máximo esplendor con los parques naturales como Doñana, Cazorla, Grazalema o Sierra Nevada, que se convierten en escenarios privilegiados para el turismo activo a través del senderismo, las rutas ecuestres o las travesías. Todas ellas permiten descubrir paisajes llenos de color y vida en una estación en la que el clima invita a recorrerlos con un ritmo propio para disfrutar todas sus vertientes.

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. | andalucia.org

Un momento ideal de costa, playa y el contraste de la nieve

El litoral andaluz suma otro atractivo clave en primavera con la llegada de las temperaturas más suaves, lo que hace que sea el momento ideal para recorrer la costa y disfrutar del mar con tranquilidad. Las largas playas de Cádiz y Huelva, las calas de Almería y Granada o la energía de la Costa del Sol son testigos de una oferta turística tan diversa como atractiva. Al mismo tiempo, la nieve aún resiste en Sierra Nevada, lo que completa en un mismo viaje unas experiencias tan contrastadas como el esquí y los primeros días de playa previos al verano.

Plato de gambas de Huelva. | andalucia.org

Un calendario festivo irrepetible: Feria de Abril, los Patios, El Rocío o el Corpus Christi

El calendario festivo es otra de las definiciones de lo que ofrece Andalucía en esta estación. La primavera concentra algunas de las celebraciones más emblemáticas del sur de España, muchas de ellas con reconocimiento internacional. La Andalucía del Flamenco, declarado Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, supone un tesoro cultural y festivo, con numerosas propuestas y rutas que descubren el origen de toda una tradición.

El Festival de los Patios de Córdoba convierte calles y casas en un espectáculo floral único, con el llamado 'mayo cordobés' también reúne varias festividades en pocas semanas, consolidando a la ciudad como uno de los grandes destinos en esta época del año.

A estas citas se suman tradiciones profundamente arraigadas como la Romería de El Rocío, una de las peregrinaciones más multitudinarias de España, en la que miles de personas recorren caminos hasta la aldea almonteña, o la Romería de la Virgen de la Cabeza, que mezcla devoción, naturaleza y convivencia. Celebraciones como las Cruces de Mayo o el Corpus completan un calendario que refleja el carácter abierto y festivo de la región.

Feria de Abril de Sevilla. | andalucia.org

Pero antes, Sevilla se transforma en una ciudad de luz, casetas y sevillanas en la tradicional La Feria de Abril.

Jerez, capital del motociclismo antes de la Feria del Caballo

Pero la cosa no acaba aquí. Poco después de celebrarse en Jerez el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, llega la espera Feria del Caballo (enlace sponsored: ), donde se fusionan el vino, el flamenco y el arte ecuestre para dar lugar a una de las ferias más singulares del calendario andaluz.

Feria del Caballo. | andalucia.org

En primavera las ciudades andaluces se llenan de vida. Una vida que se plasma en la tradición y cultura que supone la celebración del Corpus Christi como broche final. Las calles se engalanan con la colaboración vecinal y dejan una estampa única para los viajeros que se pierden en cada uno de sus rincones, repletos de adornos y detalles que marcan huella en los turistas.

Así, Andalucía se consolida como un destino donde la primavera no es solo una estación, sino una forma de vivir. Una tierra en la que cada rincón ofrece una experiencia distinta, para todo tipo de personas y formas de viajar, donde la tradición convive con la modernidad y donde el viajero encuentra siempre un motivo para quedarse o para volver.

Ofrecido por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía