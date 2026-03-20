Andalucía invita a una Semana Santa única para descubrir su patrimonio religioso bajo el espíritu de 'El Trato Andaluz'

Hay lugares que se visitan y otros que se viven de manera especial. Andalucía pertenece al segundo grupo, al que invita a sus visitantes a dejarse seducir por los sentidos. Así es la Semana Santa andaluza, en la que impera el aroma sutil que combina incienso y azahar, la emoción con el canto sentido de una saeta o el silencio de una multitud respetuosa.

El Trato Andaluz y un turismo con identidad, patrimonio y respeto

Porque el respeto es uno de los valores fundamentales que fomentan la convivencia entre visitantes y residentes y que definen la campaña impulsada por la Junta, llamada 'El Trato Andaluz', en la que anfitriones y turistas asumen una responsabilidad común para un turismo de identidad y hospitalidad, un pacto simbólico entre quienes viven en el destino y quienes lo visitan.

'El Trato Andaluz' pone a Andalucía como un lugar abierto al mundo que quiere preservar su forma de vivir, su hospitalidad y su esencia bajo ocho puntos concretos: cuidar a la gente local, proteger la tierra, respetar el descanso y la cultura, el uso responsable del agua, el buen comportamiento, el disfrute de la cocina andaluza y la experiencia que ofrece una región inigualable en Semana Santa.

Semana Santa en Andalucía. | Junta de Andalucía

The Revelation of the Andalusian Crush: fe, arte y tradición en un ambiente único

Se trata de disfrutar del destino y también de entender lo que nos rodea. Y si hay un momento en el que esa conexión se produce de la manera más especial posible es cuando tienen lugar las celebraciones religiosas y culturales que forman parte de esa identidad andaluza: procesiones, imágenes centenarias, música, arte sacro y una emocionante participación del pueblo transforman las calles y plazas en escenarios con historia para envolver a los visitantes en un clima emotivo.

De ahí nace 'The Revelation of the Andalusian Crush', la campaña internacional con la que Andalucía muestra al mundo el poderío de su patrimonio religioso, una experiencia cultural única. El actor británico John Cleese, de los Monty Phyton, lo define como un recorrido por la singular mezcla de fe, arte y tradición. Andalucía se observa y se siente.

Semana Santa en Andalucía. | Junta de Andalucía

Pasión y entrega en cada rincón de Andalucía

Domingo de Ramos viste de nuevo a Andalucía, que se estremece en el silencio del Viernes Santo y resucita otro domingo en una experiencia que cubre la distancia desde la muerte hasta la vida. Visitar Andalucía en estas fechas se convierte en algo más que un viaje, es la transformación al celebrar la 'Pasión', es la impactante 'madrugá' de Sevilla, la pasión de El Cautivo de Málaga, el paso del Cristo de los Gitanos en Granada, ser testigo del 'Santo Encierro' de Huelva en Viernes Santo, presenciar la salida de 'El Abuelo' en Jaén y, en definitiva, sentir la pasión y entrega de los cofrades y hermandades a lo largo de la tierra andaluza.

Andalucía ofrece una experiencia que va más allá de un viaje. Un destino donde lo eterno es cotidiano y la experiencia resulta memorable, con un turismo respetuoso en el que la inmersión y los sentidos se apoderan de todos los presentes: de escuchar el sonido de una banda en una calle estrecha a contemplar el trabajo artesanal de siglos o disfrutar de una gastronomía incomparable.

Semana Santa en Úbeda (Jaén). | Junta de Andalucía

Más propuestas para disfrutar unas vacaciones inolvidables en Andalucía

La Semana Santa tiene multitud de propuestas en Andalucía que convierten la estancia en unas vacaciones inolvidables. Por ejemplo, con las playas que muestran una variedad de paisajes a lo largo de sus más de 800 kilómetros de costa de la región. De calas escondidas a los acantilados presentes en Granada, Almería o la Costa del Sol.

Los importantes yacimientos arqueológicos también cobran importancia en Andalucía al enseñar el legado de culturas y civilizaciones que se asentaron en la tierra.

La Semana Santa en Andalucía. | Junta de Andalucía

Por no hablar de La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla como máximos exponentes de los hitos monumentales de la Humanidad. Y ciudades Patrimonio de la Humanidad como Úbeda y Baeza, en la provincia de Jaén, así como las localidades de Arcos de la Frontera, en Cádiz; Ronda, en Málaga; y Moguer, en Huelva.

La gastronomía andaluza se cuenta por sí sola, con los platos marineros como el pescaíto frito o los serranos del interior, juntos a productos regionales como son el jamón y el gazpacho. La cocina andaluza también se puede disfrutar en las cumbres más altas de la Península Ibérica, que se sitúan en Sierra Nevada, en los humedales de las Marismas del Guadalquivir, en los espesos bosques mediterráneos del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas o en los desiertos volcánicos y tramos de costa como el Parque Natural de Cabo de Gata en Almería.

La Semana Santa en Andalucía. | Junta de Andalucía

La pasión por el golf no se queda atrás en Andalucía, la comunidad que cuenta con campos para jugar en todas sus provincias. Se trata de instalaciones con todos los recorridos posibles para principiantes, amateur o profesionales. Esto va ligado al turismo deportivo presente en la región, junto al ocio y el de salud y belleza, todos ellos con suficientes opciones para satisfacer las necesidades de todos los visitantes.

Ofrecido por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía