Mamá elefante pide ayuda a sus cuidadores para despertar a su bebé

Noticias con Jorge Granullaque

Ser madre es una tarea complicada, y si no que se lo pregunten a la mamá elefante del zoológico de Praga que hace unos días se pegó un buen susto cuando su bebé, tendido en el suelo, no se despertaba. Rápido fue a buscar la ayuda de los cuidadores, quienes acudieron a atender al pequeño elefante y pronto se dieron cuenta que no le pasaba nada, sino que estaba profundamente dormido.

Alguien lo grabó y su vídeo está dando la vuelta al mundo.