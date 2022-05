El pato 'mascota' Pablo: "Como soy adoptado me consienten mucho y me llevan a sitios caros"

Hola Iván, me llamo Pablo y soy un pato originario de Georgia (EE.UU.) mi madre humana, se llama Beverly Teel y tiene 18 años y muchas mascotas, entre ellas seis patos.

La semana pasada cumplí un año y mamá Beverly me llevó a conocer la ciudad, me lleva con un arnés, porque yo soy muy patoso y la puedo liar, imagínate qué me pierdo o me atropella un coche, menudo regalo de cumpleaños ¿no?

Hablando de regalos para celebrarlo por todo lo alto me llevaron a una tienda de mascotas de esas que parecen un supermercado lleno de cositas guays.

Nada más entrar, los mismos empleados de la tienda se quedaron con el culo torcido, pronto se rindieron a mi encanto natural y me regalaron una bandana para el cuello y me la pusieron.

Tendrías que ver lo chulo que iba hasta los perros me saludaban, todo el que me vio se quería hacer una foto conmigo, se acerca una señora gorda al estilo americano y creía que me iba comer, pero solo me acaricio la cabeza, cosa que me tranquilizo.

Como era mi cumple me dejaron elegir lo que quisiera y me cogí un bañador y un hueso para uno de mis hermanos perros con el que me llevo muy bien.

Después de que todos disfrutaran de mi belleza y me echaran fotos, mamá Beverly me llevó a un Starbucks a tomar agua de fresa, como soy adoptado me consienten mucho y me llevan a sitios caros.

La ciudad me ha gustado pero para ir una vez al año, yo prefiero quedarme en casa en la charca o en el jardín picando bichitos como cualquier pato.

Mi mamá dice "Entiendo que la gente piense que es raro tener aun pato como mascota, pero son animales muy cariñosos”.

Se despide de vosotros Pablo el pato de Georgia.