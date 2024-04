Luna, una perrita mestiza de Alcalá de Henares que busca una familia

Hola Iván, me llamo Luna y soy una perrita mestiza de Alcalá de Henares, concretamente de la asociación (AXLA).

Yo se que tú conoces a Leti, pero ha sido Nuria, quien me ha impulsado a escribir esta carta, ella os oye en Spotify todo el rato.

Te cuento mi historia cuando yo tenía seis meses me abandonaron en un ascensor, aquel cubículo marcó de alguna forma mi vida, porque desde entonces espero a ser adoptada en mi chenil.

Han pasado once años y no he encontrado familia, lo más parecido que he tenido fue una acogida cuando era cachorra, pero pasado ese periodo volví a la asociación AXLA que son las siglas de “Amigos por los animales”.

Aquí conocí a Ray que era mi inseparable amigo, ladrábamos juntos a las estrellas en las noches de verano y dormíamos acurrucados en invierno. Ray era como un osito de peluche, hasta que un día una familia lo escogió, pero solo a el.

Van pasando los años y con ellos la posibilidad de acabar el tiempo que me quede, rodeada de amor en un hogar. Aún estoy muy ágil me encanta jugar al tira y afloja, a coger la pelota, pero lo que más me gustaría es sentarme al lado de alguien que necesite compañía.

No me importa si es hombre, mujer, alto, bajo, guapo o feo los voy a querer igual, actualmente soy la perrita perfecta para traer la paz y el equilibrio. Que quieres ir a la calle, fenomenal, que hoy te apetece quedarte a ver una telenovela turca, también se admite.

Si me queréis conocer, es fácil, buscas en google Luna A.X.L.A, sencillo y me vais a poder ver y leer mi historia en profundidad. Iván, espero que te estén escuchando mucha gente, (aunque sea a través de Spotify) y que entre todos obremos el milagro.

Se despide de vosotros, Luna, la perrita de Alcalá de Henares que abandonaron hace 11 años, en un ascensor.