La entrevista ha arrancado con los ánimos de la selección Española: “me la he encontrado muy bien, cuanto menos se hable de esto, más normalidad. Cuando jugamos con nuestros culbs, cada uno defiende lo suyo, pero luego ya estás en la misma disciplina y, sinceramente, el ambiente es muy cómodo, muy llevadero... en el campo se puede decir de todo, pero luego ya fuera, hay que ser listos, y ahora estamos peleando por un mismo objetivo”

El seleccionador ha estado preocupado, “sí pero yo creo que ha sido más todo el revuelo externo que interno, hay mucha más normalidad de lo que se está escribiendo”.

En cuanto a los partidos que se presentan con la selección, “tienes que venir a hacer las cosas bien. El último partido lo perdimos, y Chile es un buen equipo y vamos a intentar hacer un buen partido. Sobre el papel tenemos que ganar a Liechtenstein. El objetivo de esta concentración de la selección es dejar encarrilada la clasificación para la Eurocopa”.

Sobre la liga y la pelea entre Real Madrid y Barça, “estoy seguro que en el camino va a ver tropiezos. Todos los partidos son difíciles de ganar. Lógicamente vas a ganar muchos partidos, y vas a conseguir muchos puntos, pero esos pequeños tropiezos son los que al final van a marcar la diferencia”. En cuanto a los calificativos que ha recibido esta liga, Xabi lo tiene claro: “La Liga no es una mierda”.

De la plantilla del Barça ha dicho que es “muy buena y consolidada. Están muy bien dirigidos, pero nosotros vamos a competir”.

José Mourinho dice que sus segundas temporadas son mucho mejor que las primeras. El centrocampista del Madrid ha resaltado su trabajo y su exigencia: “A Mou le veo con ganas de que el equipo funcione bien, que haga buenos partidos. Es exigente con los demás porque es exigente consigo mismo”. Y es que el Real Madrid quiere ganar una liga que, desde que Xabi Alonso es jugador del conjunto blanco, nunca ha conseguido: “Me falta una Liga. Esperemos que sea este año. También toca la décima”.

El mediocentro de la selección también ha resaltado que Lass se quede en el Madrid: “Lass ha demostrado que tiene un gran potencial y unas cualidades impresionantes. Estoy encantado de que se quede”.

Sobre el futuro de Xabi Alonso lo tiene claro, “Mis cinco años en el Liverpool han sido inolvidables. Ahora en el Real Madrid, como reto profesional, me siento muy cómodo” y de momento, no tiene pensado abandonar el club blanco aunque reconoce que “sería bonito volver a casa” aunque de momento no se lo plantea.

Por último, Xabi Alonso fue preguntado sobre el conflicto de las radios con la LFP. No quiso dar una opinión, pero espera una solución: “Espero que las radios lleguen a un acuerdo y que todo vuelva a la normalidad. Me gusta mucho la radio”.