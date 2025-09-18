PODCAST | EMPRENDIMIENTO

ADxMEN 1x08: Transparencia y responsabilidad publicitaria II

El Observatorio Nebrija-Presidentex de Transparencia y Responsabilidad Publicitaria nace en respuesta a una urgente necesidad de la industria de la publicidad: la de analizar su impacto social, económico y ético desde la perspectiva de la gestión y compra de medios. Nos consta que cada vez son más los anunciantes que quieren para sus marcas una comunicación comercial responsable, leal, honesta, legal y respetuosa con la privacidad de sus audiencias. Sin embargo, muchas de esas compañías utilizan, como vehículos de sus mensajes, a plataformas y soportes que no cumplen con unas obligaciones imperativas para el ejercicio de las buenas prácticas. Una empresa no puede ser considerada responsable, como anunciante, si en su publicidad utiliza medios que no lo son. En este segundo capítulo, Presidentex nos da las claves de un proyecto que marcará un antes y un después en la responsabilidad publicitaria