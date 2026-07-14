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VOTA: ¿Cree que la polémica sobre el artículo de Rajoy sobre la selección francesa se ha sobredimensionado?

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Lamine Yamal contesta al polémico artículo de Rajoy: "El fútbol si sirve para algo es para integrar"

Marta García Aller carga contra las declaraciones de Rajoy sobre Francia: "Algunos todavía no se han acostumbrado a la diversidad"

Alsina critica el comentario "cateto" de Rajoy sobre la selección francesa: "La ha liado precisamente por ser expresidente"

ondacero.es

Madrid |

Encuesta Informativos

¿Cree que la polémica sobre el artículo de Rajoy sobre la selección francesa se ha sobredimensionado?

¿Cree que la polémica sobre el artículo de Rajoy sobre la selección francesa se ha sobredimensionado?

  • 77%
  • 22%No

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