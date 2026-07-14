VOTA: ¿Cree que la polémica sobre el artículo de Rajoy sobre la selección francesa se ha sobredimensionado?
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Lamine Yamal contesta al polémico artículo de Rajoy: "El fútbol si sirve para algo es para integrar"
Marta García Aller carga contra las declaraciones de Rajoy sobre Francia: "Algunos todavía no se han acostumbrado a la diversidad"
Alsina critica el comentario "cateto" de Rajoy sobre la selección francesa: "La ha liado precisamente por ser expresidente"
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