VOTA: ¿Cree que el Gobierno debería promover una modificación urgente de la ley para poder devolver a los migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular?

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Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta: "El Gobierno no sabe lo que está haciendo y cada vez toman una decisión más improvisada"
Latorre, sobre la gestión en Ceuta: "Reubican a más de 1000 migrantes en el puerto y los poblados chabolistas siguen estables"
Cifras confusas, falta de plazas y tensión social: las incógnitas que persiguen a Marlaska en su regreso a Ceuta
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