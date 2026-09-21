ENCUESTA

VOTA: ¿Cree que el Gobierno debería promover una modificación urgente de la ley para poder devolver a los migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular?

Vota en nuestra encuesta.

Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta: "El Gobierno no sabe lo que está haciendo y cada vez toman una decisión más improvisada"

Latorre, sobre la gestión en Ceuta: "Reubican a más de 1000 migrantes en el puerto y los poblados chabolistas siguen estables"

Cifras confusas, falta de plazas y tensión social: las incógnitas que persiguen a Marlaska en su regreso a Ceuta

ondacero.es

Madrid |

ENCUESTA

¿Cree que el Gobierno debería promover una modificación urgente de la ley para poder devolver a los migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular?

¿Cree que el Gobierno debería promover una modificación urgente de la ley para poder devolver a los migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular?

  • 97%
  • 2%No

ver resultados

volver a la encuesta

¡Gracias por tu voto!

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid