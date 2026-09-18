VOTA ¿Cree que el Gobierno es capaz de devolver la normalidad a Ceuta?
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Caos en el traslado de las playas y disparos al aire de la Policía tras no poder controlar a la multitud
Así ha sido el momento de la avalancha durante el traslado de miles de migrantes al nuevo campamento de Ceuta
El vicepresidente de Ceuta sobre la gestión del caos migratorio: "Después de 50 días todavía el Gobierno no ha sido capaz de tramitar un solo expediente"
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