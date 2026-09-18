ENCUESTA

VOTA ¿Cree que el Gobierno es capaz de devolver la normalidad a Ceuta?

Participa en la encuesta de informativos.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Caos en el traslado de las playas y disparos al aire de la Policía tras no poder controlar a la multitud

Así ha sido el momento de la avalancha durante el traslado de miles de migrantes al nuevo campamento de Ceuta

El vicepresidente de Ceuta sobre la gestión del caos migratorio: "Después de 50 días todavía el Gobierno no ha sido capaz de tramitar un solo expediente"

ondacero.es

Madrid |

ENCUESTA

¿Cree que el Gobierno es capaz de devolver la normalidad a Ceuta?

¿Cree que el Gobierno es capaz de devolver la normalidad a Ceuta?

  • 15%
  • 84%No

ver resultados

volver a la encuesta

¡Gracias por tu voto!

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid