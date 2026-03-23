Muere a los 43 años el multimillonario dueño de OnlyFans, tras una larga lucha contra el cáncer

Leonid Radvinsky, el discreto empresario ucraniano-estadounidense que impulsó OnlyFans hasta convertirla en uno de los grandes referentes de la economía digital, ha muerto a los 43 años a causa de un cáncer, según confirmó la empresa en un comunicado oficial.

Su fallecimiento abre incógnitas sobre el rumbo de la plataforma y el futuro de un negocio valorado en miles de millones de dólares, que transformó para siempre la industria del contenido para adultos y la forma en que los creadores se relacionan con su audiencia.

Un comunicado que sacude a OnlyFans

La compañía propietaria de OnlyFans informó de la muerte de Radvinsky a través de una nota en la que trasladó el pésame a su entorno más cercano. “Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky.

El empresario falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, señala el comunicado remitido por la empresa, que subraya además que la familia ha pedido privacidad en estos momentos.

OnlyFans, con sede en el Reino Unido, se ha consolidado en los últimos años como un gigante de la economía de los creadores, con más de 300 millones de usuarios y alrededor de 1.000 millones de dólares en ingresos anuales, gracias a su modelo de suscripción directa entre creadores y suscriptores.

La figura de Radvinsky, hasta ahora muy celoso de su vida privada, se mantenía en un discreto segundo plano pese al enorme impacto económico y social de la plataforma.

De inversor discreto a dueño de una plataforma global

Nacido en Ucrania y nacionalizado estadounidense, Radvinsky se hizo con el control de OnlyFans en 2018, cuando adquirió la compañía a su fundador, el británico Tim Stokely.

Desde entonces pilotó la expansión de la plataforma, que pasó de ser un espacio marginal del entretenimiento para adultos a una herramienta central para miles de creadores que monetizan contenidos de todo tipo, aunque con el porno como principal motor de su crecimiento.

Bajo su mando, OnlyFans logró consolidar un modelo de negocio basado en el pago por suscripción, las propinas y el contenido exclusivo, desafiando a las plataformas tradicionales y reabriendo debates sobre regulación, fiscalidad y protección de los usuarios.

La empresa alcanzó valoraciones millonarias y se convirtió en símbolo de una nueva forma de economía digital, apoyada en la desintermediación y el contacto directo entre creador y público.

Filantropía y polémica en torno a su legado

Aunque su nombre se ha asociado sobre todo a la “app del pornografía por suscripción”, Radvinsky construyó también una imagen de filántropo discreto, con importantes donaciones a causas vinculadas al socorro en Ucrania, la investigación oncológica y proyectos tecnológicos.

Ese perfil benefactor convivía con las críticas que ha recibido la plataforma por la dificultad para controlar contenidos sensibles, las condiciones laborales de algunos creadores y el impacto del modelo en la industria del entretenimiento para adultos.

La muerte de Radvinsky deja sin resolver, al menos por ahora, quién asumirá la propiedad y el control estratégico de OnlyFans, en un momento en el que la compañía afronta mayores exigencias regulatorias y una competencia creciente en el mercado de la suscripción digital.

La empresa no ha ofrecido detalles sobre el relevo en la cúpula ni sobre posibles cambios en el gobierno corporativo tras el fallecimiento del empresario.

Un futuro incierto para un gigante de la economía de los creadores

OnlyFans se ha convertido en una pieza clave del ecosistema digital al permitir a cientos de miles de creadores generar ingresos recurrentes sin depender de la publicidad tradicional ni de algoritmos opacos.

Sin embargo, la plataforma opera en un terreno especialmente sensible, sometido a presiones de gobiernos, sistemas de pago y grupos conservadores que reclaman mayores controles sobre el contenido para adultos en internet.

La desaparición de Radvinsky abre una nueva fase en la historia de la compañía, que deberá demostrar si es capaz de mantener su crecimiento y al mismo tiempo responder a las demandas de transparencia, seguridad y responsabilidad social que pesan sobre ella.