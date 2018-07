La cara de felicidad de un niño de tres años al conocer que ha sido adoptado se vuelve viral

Justo a tiempo para la Navidad, un niño de 3 años, que estuvo en un hogar de acogida durante 832 días, ha encontrado finalmente a su familia para siempre. El día en que fue adoptado, la cara de felicidad de Michael Brown hablaba por sí sola.

Los Montgomery eran su tercera familia de acogida, aunque el plan original para Michael era encontrar a su madre biológica. "Después de que los derechos de su madre fueron suspendidos, supe que iba a ser nuestro para siempre", cuenta Tara Montgomery, la ya madre del pequeño.

La madre ha confesado en una entrevista a The Huffington Post que en un primer momento no tenía pensado adoptarle, pero en cuanto le conoció, sus planes cambiaron. "Como madre soltera, no tenía intención de adoptar, sólo quería ayudarle a encontrar a su madre biológica", asegura. "Sentí como si formara parte de nuestra familia desde el principio ", ha reconocido.

La hija de Montgomery, Dae Brown, ha publicado las fotografías del pequeño en Twitter y han sido retuiteadas más de 50.000 veces.