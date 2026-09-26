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California anuncia su alianza climática con España al ritmo de 'Bamboleo'

El detalle que más llama la atención del vídeo compartido por el Gobierno de California en redes sociales fue la música elegida para anunciar su acuerdo con España.

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Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), el gobernador de Clalifornia, Gavin Newsom (d), y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aagesen (i)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), el gobernador de Clalifornia, Gavin Newsom (d), y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aagesen (i) | Agencia EFE

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Gobierno del Estado de California firmaron este miércoles en Nueva York (EEUU) un Memorando de Entendimiento (MoU) orientado a establecer un marco flexible de colaboración climática y medioambiental, según informó el propio Ministerio.

El texto está centrado en reducir emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la transición energética y una economía justa y sostenible, reforzar la resiliencia de comunidades y ecosistemas y promover una gobernanza climática inclusiva y equitativa. El documento ha sido rubricado por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen; y el gobernador de California, Gavin Newsom.

El encuentro y la firma del memorando fueron compartidos en las redes sociales oficiales del Gobierno de California y el detalle que no pasó inadvertido en el vídeo que se publicó en Instagram fue la canción que decidieron usar de fondo para celebrar el acuerdo.

Mientras las imágenes muestran saludos diplomáticos, conversaciones entre autoridades y la firma del propio documento, se escucha el éxito de Gipsy Kings 'Bamboleo', una rumba flamenca que aporta un tono no solo festivo al encuentro, sino también reconociblemente español. El contraste entre la seriedad institucional del acuerdo y la canción elegida supone también un guiño cultural de California hacia España.

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