Suena el himno de Corea del Norte antes del partido de Corea del Sur: así reaccionaron los jugadores

Un insólito error de los organizadores de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 ha provocado el shock entre los jugadores de Corea del Sur. Antes del encuentro de hockey hierba masculino entre las selecciones de Corea del Sur y Bangladesh, celebrado este viernes en Japón, comenzó a sonar por error el himno nacional de Corea del Norte en lugar del surcoreano.

Las imágenes muestran a varios deportistas mirando a su alrededor con gesto de desconcierto, mientras otros permanecían en posición de respeto y algunos mantenían la mano sobre el corazón frente a la bandera de Corea del Sur.

El error no fue corregido inmediatamente. La música llegó a reproducirse durante prácticamente toda su duración antes de que los responsables del estadio reaccionaran. Tras finalizar, el locutor pidió disculpas públicamente a la delegación surcoreana y reconoció que se había reproducido el himno de otro país en lugar del de Corea del Sur.

"Estamos realmente arrepentidos": la disculpa de los organizadores

El mensaje de disculpa fue explícito. "Lo sentimos mucho, terriblemente", señaló el locutor del estadio, que explicó que se había reproducido una canción diferente a la correspondiente a la República de Corea.

Los organizadores reprodujeron posteriormente el himno de Bangladesh y después el de Corea del Sur, esta vez el himno correcto. Sin embargo, el retraso provocado por el incidente hizo que el protocolo se desarrollara de una manera poco habitual: el árbitro pidió a los jugadores que comenzaran los saludos y se prepararan para el encuentro mientras todavía estaba sonando el himno surcoreano.

El seleccionador surcoreano, Min Tae-seok, mostró su malestar por lo ocurrido y calificó el incidente de "realmente grave".

Corea del Sur estudia presentar una protesta formal

El incidente tiene una especial sensibilidad por la relación entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ambos países continúan técnicamente en guerra, ya que la Guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio y no con un tratado de paz. Además, el himno y otros símbolos norcoreanos están sujetos a restricciones en Corea del Sur.

La delegación surcoreana ha reclamado explicaciones a los organizadores. El Comité Olímpico y Deportivo de Corea informó de que había recopilado pruebas, incluido material de vídeo, para esclarecer exactamente cómo se produjo el error y anunció su intención de presentar una protesta formal ante el comité organizador.

El episodio recuerda a otro error diplomáticamente sensible ocurrido en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando durante la ceremonia de inauguración se presentó por error a la delegación de Corea del Sur como si fuera la de Corea del Norte. El Comité Olímpico Internacional terminó disculpándose por aquel incidente.