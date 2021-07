De Ana Morgade a Dani Rovira: Ola de críticas a Toni Cantó por sus palabras sobre el teatro en Cataluña

Toni cantó vuelve a estar en el centro de la polémica. Si hace unos días fue duramente criticado por su nuevo cargo al frente de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, un nuevo departamento que Isabel Díaz Ayuso ha creado para el exportavoz de Ciudadanos en Valencia, este fin de semana varios actores y cómicos han desmentido unas declaraciones de Cantó donde aseguraba que no le daban trabajo en Cataluña por hacer teatro en español.

Unas declaraciones que Toni Cantó hizo en una entrevista en 'El Español' en 2019 y que ahora actores y humoristas han recuperado para recriminarle sus palabras.

"Es obvio que hay territorios donde por hacer teatro en español ya no puedes entrar, como en Cataluña. Yo hace años que no puedo trabajar allí por hacer teatro en español, y les pasa a muchísimas compañías y es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país pagas un precio, y yo se que hay sitios donde no voy a poder ir y me parece una autentica vergüenza. Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada", afirmó el político en la entrevista.

Una de las más duras con Toni Cantó ha sido la presentadora y humorista Ana Morgade, quien en un tuit asegura que al político no le contratan porque es "más malo que la droga". Unas palabras que Morgade ha escrito en mayúsculas para dejarlo aún más claro.

Dani Rovira también ha opinado sobre las palabras de Cantó. El cómico aseguraba en un tuit que ha hecho "más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano" y la gente siempre le ha "recibido encantada". Un mensaje en el que, además, Rovira se refiere a Cantó como "Georgie Dann", en alusión a su canción "El Chiringuito" y al reciente cargo de Toni Cantó en la Comunidad de Madrid.

Otra actriz que ha arremetido contra el político/actor ha sido Anabel Alonso, quien ha afirmado en Twitter que puede que el problema de que Cantó no actúe en Cataluña "sea otro".

José Corbacho se suma a la lista de quienes han desmentido a Toni Cantó, asegura que él y muchos otros actores trabajan en Cataluña en castellano y que si él no lo hace es "por la calidad de sus trabajos".