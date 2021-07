Las explosivas declaraciones de Óscar Puente sobre Toni Cantó: "Cobrará 75.000€ por rascarse los huevos"

El nuevo cargo de Toni Cantó como director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid ha causado mucha polémica, especialmente desde ciertos sectores que califican este nombramiento como un nuevo "chiringuito". Entre los detractores de esta designación se encuentra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ha encabezado el debate contra el exdiputado de Ciudadanos, incendiando las redes con sus declaraciones.

A través de Twitter, Óscar Puente ha calificado a Toni Cantó de ser "simplemente un mierda", de no tener "vergüenza" ni "decencia", y de dedicarse a "seguir comiendo la sopa boba, que es lo que ha hecho en política". Además, ha recordado que el exportavoz de Ciudadanos cobrará 75.000€ por "rascarse los huevos a dos manos".

Toni Cantó acusaba a Óscar Puente de "enchufar" a su hermana en 2020

Sin embargo, fue Cantó el que empezó esta disputa con el socialista, cuando en enero de 2020 lo acusó de "enchufar" a su hermana, Sofía Puente, en el cargo de directora general de Justicia. "El género da igual. Lo que ponemos de manifiesto es que es familia tuya y que es nepotismo puro y duro", compartía en sus redes sociales el exportavoz de Ciudadanos en Valencia.

La hermana del alcalde no ha dudado en recordar este incidente tras el nombramiento de Cantó –que muchos tachan de "chiringuito"–, asegurando que había twitteado "sin piedad" y opinando, sin conocerla de nada, "guiado por su necesidad constante de enmierdarlo todo. Recuerdo este tuit (desafortunado y errado como es costumbre en él). Pensar bien antes que pensar mal exige grandeza", señalaba la hermana de Puente.

Ante esto, el político vallisoletano ha respondido a su hermana, calificando al político popular de ser "simplemente un mierda que no te llega a la suela del zapato". "Si tuviese un gramito de vergüenza y de decencia se habría ido ya a trabajar de lo suyo. Pero prefiere seguir comiendo la sopa boba que es a lo que se ha dedicado en política, además de a emponzoñar", declaraba esta mañana en su cuenta personal de Twitter.

"Toni Cantó va a cobrar 75.000€ por rascarse los huevos dos manos"

Poco después, Puente recordaba que, "para aquellos a los que les parece mucho que un alcalde cobre 86000€ al año, con una ciudad a su cargo, 3200 trabajadores y 360 millones de presupuesto, y no tener ni domingos ni fiestas de guardar, que piense que Toni Cantó va a cobrar 75000€ por rascarse los huevos a 2 manos".

Además, en una de sus respuestas, un seguidor del alcalde añadió que Cantó "trabaja de lo suyo, de payaso", mientras que Puente respondió: "Un respeto para los payasos. Ya le gustaría a ese memo".

Además, al ser preguntado por estas declaraciones, Puente ha incidido en que estos mensajes no eran "ningún calentón", y ha reiterado los descalificativos que ha utilizado contra el político y actor español. "Efectivamente, es un mierda, no me corto ni medio pelo a la hora de decirlo. Y es un mierda que va a vivir a costa de los españoles y a cobrar 75.000 euros al año por no hacer nada", ha declarado.

Por su parte, el actor no ha querido entrar en la polémica personal con el alcalde de Valladolid y se ha mantenido en silencio respecto a las críticas que ha recibido en redes sociales.

El nuevo cargo de Toni Cantó al frente de la Oficina del Español

Toni Cantó asumirá el cargo de director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, de nueva creación y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, un nombramiento que ha agradecido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La líder popular ha justificado la creación de esta nueva Oficina del Español como uno de sus compromisos electorales para el fomento del español. Según fuentes del Ejecutivo regional, el cometido de Cantó será convertir Madrid en la capital del español en Europa, a través de la promoción, la interlocución y la colaboración con otras instituciones y la búsqueda de sinergias con entidades culturales internacionales.

Por otra parte, ante las acusaciones de "chiringuito", desde el Gobierno regional han recordado que la creación de esta institución es algo que la presidenta madrileña llevaba tanto en su programa electoral de 2019 como de 2021, con el compromiso de fomentar el estudio del español como segunda línea de negocios en el mundo.