Pepón Nieto, sobre el asesinato de Samuel: "Se sienten legitimados por políticos que permiten que esto sea así"

El actor Pepón Nieto responsabiliza a ciertos grupos políticos de que ocurran sucesos como el asesinato de Samuel Luiz, el joven de A Coruña, que recibió una paliza mortal. Varios testigos indican que se trata de un crimen homófobo.

Por ello, el intérprete considera que es una cuestión de educación y de que se "eduque en la tolerancia y en la diversidad a las nuevas generaciones". Sin embargo, ha afirmado en el programa 'laSexta Noche' que el cambio no es posible por algunos partidos políticos: "Hay partidos políticos a los que no les interesa esto y promueven el pin parental, que no es otra cosa que negarlo y hacer que la próxima generación siga teniendo la peor educación que se puede tener y que sigamos repitiendo este tipo de problemas".

Pepón Nieto tiene claro que este tipo de mensajes hace que "se sientan legitimados y lo alentan de alguna manera". "La legitimación del odio que hace que un grupo de chavales a grito de 'maricón' le peguen a otro hasta terminar matándolo... eso viene de ahí. Al final todo es política", declara.

"Prácticamente cada día hay una agresión homófoba. Es muy jodido escuchar a políticos decir que no es una agresión de odio porque el agresor no conocía a la víctima. ¿Qué pasa que cuando un maricón va por la calle y le gritan maricón el que grita lo conoce?", manifiesta.

El actor asegura que hace cuatro o cinco años "había un consenso muy claro con estos temas". No obstante, señala que ahora se ha roto y gente que "antes defendía lo que era lógico, se calla". "No podemos seguir callados ante este tipo de agresiones", dice.

"Es necesario que haya una educación en la diversidad y en la tolerancia porque si no nunca vamos a avanzar como sociedad", insiste.