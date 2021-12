Pablo Motos alerta sobre el coronavirus: "No esperéis a que nos salven ellos"

LEER MÁS Pablo Motos se moja sobre la batalla entre Casado y Ayuso por el PP de Madrid

Pablo Motos se dirigió ayer a la audiencia para enviar un mensaje de alerta sobre la expansión de la variante ómicron, que ha motivado el disparo de casos de forma incontrolada.

En el inicio de 'El Hormiguero' este lunes, Pablo Motos ha decidido ofrecer un alegato sobre este tema. El presentador valenciano quiso ofrecer su punto de vista y advertir a sus seguidores sobre lo que está sucediendo, convirtiéndose inmediatamente en viral en las redes sociales.

"Esta ola va a ser la peor"

El presentador ha comenzado su discurso explicando: "Quiero hablar un segundo del COVID y no lo quiero hacer como presentador de un programa que da información. Solo os quiero decir cómo me siento personalmente, por si os sirve de guía en esta situación donde la información es confusa". Además, el presentador señaló que "esta ola va a ser la peor de todas en cuanto a contagios y nos va a alcanzar a casi todos".

"Desde mediados de la semana pasada la gente de mi entorno está cayendo como ratas. Se están parando rodajes de películas, las televisiones están en cuadro, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado. Hoy lo ha pillado Nadal y dos de los invitados que tenemos esta semana que viene tendrán que hacer la entrevista por videoconferencia porque también lo han pillado", ha relatado.

Además, el presentador ha reconocido que en su propio equipo también se han detectado contagios: "esta mañana han caído ocho". Motos ha explicado también que él tenía previsto ir a París estas fiestas y lo ha anulado y a su familia le ha dicho que no vaya en Nochebuena. "Os cuento estas cosas por si os sirven de referencia para situaros en qué momento estamos. Esta variante es igual de contagiosa que el sarampión, que es uno de los virus más contagiosos que conocemos".

Crítica a Pedro Sánchez

Tras esto, Pablo Motos ha enviado también un 'dardo' a los políticos: "Pedro Sánchez se va a reunir pasado mañana, sin prisa, con los presidentes autonómicos a ver si llegan a una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente políticamente para no perder en las encuestas. Así que lo que os quiero decir es que no esperéis a que nos salven ellos. Esto es una emergencia hoy, y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No esperéis a que lleguen las prohibiciones, si es que las hay, y protegeos, y si os protegéis, protegeos más, y si lo pillas díselo a todo el mundo y protege a los demás", ha añadido.

Por último, Pablo Motos aseguraba que siente ser "portador de malas noticias, pero esto no es una ola, es un tsunami y tenemos que volver a ponernos todos en guardia, aunque nos dé angustia".