'El juego del calamar', el mejor estreno de la historia de Netflix

La plataforma Netflix asegura que "El juego del calamar" es el estreno más visto de su historia. La serie surcoreana, que se ha convertido en un fenómeno de masas, supera así a otros formatos de éxito como:

Las búsquedas en Google relacionadas con la serie eclipsan a las de cualquier otro título

Según las métricas de Google, las búsquedas relacionadas con "El juego del calamar" están muy por encima de las de cualquier otro título. Incluso las zapatillas Vans que visten sus protagonistas han aumentado sus ventas en un 7.800% y una operadora de internet surcoreana ha llegado a pedir a Netflix una indemnización por la subida en el uso de banda que supuso su estreno en Corea del Sur.

Ted Sarandos, el jefe de contenidos de Netflix, ya avisó hace unas cuantas semanas de que "The Squid Game" tenía "muchas posibilidades de convertirse en su programa más importante".

La trama de "El juego del calamar"

La serie arranca con Seong Gi-hun, un hombre endeudado que contacta al organizador de una competición que podría suponer la solución a todos sus problemas. Allí, encontrará a 455 personas de diferente clase social que comparten los mismos números rojos y que lucharán de una forma extrema por arreglarlos. Están dispuestos a luchar a vida o muerte por conseguir un premio millonario.

El argumento retrata la misma división social de "Parasitos" o "La quema", una película independiente de 2008 que ganó el premio de la crítica en Cannes.

El éxito de la serie ha sorprendido a Netflix, que solo promocionó su lanzamiento en Corea del Sur. Pero el algoritmo de la plataforma, que detecta el contenido más exitoso en una región y lo potencia en otras, llevó a esta ficción al número uno en más de 90 países.

Netflix eliminará el teléfono de 'El juego del calamar' por las llamadas en masa a su dueño

En la serie, las personas que quisieran participar en el concurso debían llamar a un número de teléfono. Y aquí la plataforma cometió un desliz y utilizó un número real. Ahora, el propietario de la línea no deja de recibir llamadas a todas horas. La línea pertenece a un hombre coreano de 40 años que confiesa estar "harto" de la situación: "Ha llegado al punto en el que la gente me llama día y noche por curiosidad", aseguraba. Recibe tal número de llamadas que dice que su teléfono acaba bloqueándose: "Drena mi batería y se me apaga", explicaba.

La protagonista de 'El juego del calamar' arrasa en redes

El éxito que ha tenido la serie ha afectado también a sus protagonistas, sus actores han visto como su fama se ha incrementado a pasos agigantados.

Es el caso de HoYeon Jung, la actriz que interpreta a una de las protagonistas femeninas. Ha ganado millones de seguidores en Instagram en muy poco tiempo y se ha convertido en una de las modelos más codiciadas por las marcas de lujo. La modelo de 27 años está arrasando en redes sociales y las marcas han sabido aprovechar su potencial y repercusión mediática. Así, Louis Vuitton la ha convertido en la imagen de su firma para su última colección de ropa, joyas y relojes.