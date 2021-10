La receta de las galletas de 'El Juego del calamar': Así se hace la galleta dalgona

Si has visto la serie de moda 'El juego del calamar' sabrás perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de las galletas dalgonas. Y si no has visto la serie, probablemente también, porque han sido objeto de todo tipo de memes, recreaciones y fotos en las redes sociales.

La galleta es una creación típica coreana de hace varias décadas que se solía vender en puestos callejeros. Además de cumplir su función como alimento, las galletas encierran un pequeño juego. Se trataba de recortar la figura dibujada en la galleta sin romperla. El que consiguiera hacerlo se llevaba un premio que solía ser una segunda galleta gratis.

La fiebre por la serie ha hecho que muchas personas estén tratando de cocinarlas en sus casas. La buena noticia es que es realmente sencillo, no se tarda más de dos minutos y solo hay que utilizar dos ingredientes, el azúcar y el bicarbonato. En concreto lo que vas a necesitar es 50 gramos de azúcar y 2 gramos de bicarbonato y estos son los pasos que tienes que seguir para hacer tus propias galletas dalgonas.

La receta de las galletas del Juego del calamar