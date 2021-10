Dolores Vázquez rompe su silencio 20 años después del caso Wanninkhof

Dolores Vazquez pasó quinientos diecisiete días en la cárcel por un crimen que no cometió. Pese a quedar probada su inocencia en un caso de asesinato, esta mujer no ha recibido ninguna reparación ni por su paso por prisión ni por el linchamiento social. Aún resuenan las secuelas de esa injusticia que vinculó el nombre de Dolores Vázquez a la acusación de asesinato y, sin embargo, a muchos les costaría recordar el nombre del culpable real: Tony Alexander King.

Veinte años después del suceso, Vázquez rompe su silencio: Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof es un documental producido por Unicorn que aterriza este martes 26 de octubre en HBO Max para contar la experiencia de una mujer inocente que fue encarcelada por uno de los casos más mediáticos de nuestro país.

El 'caso Wanninkhof' y la construcción de un falso culpable

Era el año 1999 cuando Rocío Wanninkhof, una joven de diecinueve años, desapareció una noche del mes de octubre. Al día siguiente, su madre encontró unas zapatillas, un pañuelo y unas manchas de sangre en un descampado próximo a su casa de la Cala de Mijas. Pronto encontraron el cadáver de la joven con signos de calcinación y en avanzado estado de descomposición. Fue entonces cuando comenzó uno de los episodios más truculentos de la historia judicial de la España democrática.

En septiembre del año 2000, Dolores Vázquez, la ex pareja sentimental de la madre de Rocío Wanninkhof, fue detenida como principal sospechosa del asesinato. Su acusación y posterior condena se basó en indicios e intuiciones que, no obstante, no probaban su culpabilidad. Se determinó que era un crimen pasional y, a partir de ahí, se construyó un relato a pesar de la ausencia de pruebas incriminatorias y de la coartada de Dolores Vázquez.

El caso desató un frenesí mediático en España que conmocionó al público suscitando juicios paralelos sobre la masculinizada figura de Dolores Vázquez. De esta manera, Dolores fue condenada y, consecuentemente, ingresó injustamente en prisión donde pasó quinientos diecisiete días de su vida.

Sin embargo, después de que el 14 de agosto de 2003 Tony Alexander King fuera detenido por abusar sexualmente y asesinar a la joven de 17 años Sonia Carabantes en Coín (Málaga), aparecieron pruebas del asesinato de Rocío Wanninkhof que incriminaban al ciudadano británico, de modo que Dolores Vázquez fue absuelta de los cargos. El caso Wanninkhof no se traba de un crimen pasional, sino sexual.

Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof

Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof es el documental que, veinte años después, da voz a una mujer silenciada por la justicia y por la sociedad. La periodista Toñi Moreno es la productora ejecutiva de este documental que este martes 26 de octubre llega a la pequeña pantalla de la mano de HBO, la plataforma de vídeo encargada de la difusión de su testimonio.

En el documental, dividido en seis episodios, escucharemos el testimonio de la protagonista, consciente de que por esa injusticia ha “perdido todo”. Dolores Vázquez narrará cómo vivió el crimen de Rocío, el calvario mediático que sufrió, el juicio y la posterior condena por un asesinato que no había cometido, así como la forma en la que recibió la noticia de que el verdadero asesino de la joven, Tony Alexander King, había sido detenido.

Además, podrán escucharse otros testimonios como el de Alicia Hornos -la madre de Rocío-, la madre de Sonia Carabantes, algunas personas que integraron el jurado popular durante el juicio y varios periodistas que siguieron el caso muy de cerca. A través de la unión de todas estas voces se desgranará uno de los mayores errores judiciales de la historia.