El doctor César Carballo se autoconfina por el positivo en coronavirus de su hija

El doctor César Carballo, médico de urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, se ha convertido en un médico de referencia durante la pandemia. Sus frecuentes intervenciones en platós de televisión para analizar la situación de la covid-19 y sus consejos sobre qué hacer para prevenir una nueva ola o respecto a la vacunación han llegado a una gran cantidad de españoles, sobre todo a partir de sus televisores.

Carballo, se ha autoconfinado después de que su hija de nueve años haya dado positivo en COVID-19. Ambos se encuentran bien.

Autoconfinamiento por precaución

El médico reclama que, sin embargo, no puede quedarse en casa y tiene que ir a trabajar: por protocolo, al estar vacunado con la pauta completa y al tener un test negativo no tiene que aislarse. Sin embargo, no le parece sensato ya que su trabajo implica largos turnos con otros facultativos y también contacto directo con personas inmunodeprimidas.

A pesar de las medidas impuestas por el Gobierno, Carballo asegura el miedo a contagiar: "Me da temor ir a trabajar cuando mañana puedo dar una PCR positiva". Además denuncia las pocas o nulas facilidades que se les ofrecen a los padres para conciliar la vida laboral con el contagio de sus hijos. El médico cuenta que había pedido días libres para un viaje a Lisboa y ahora los utilizará para confinarse.

Sobre los protocolos ante la llegada de la variante Ómicron: "Son ridículos"

"Es un protocolo para dar la imagen de que se hace algo". El sanitario asegura que "Ómicron lleva con nosotros ya un tiempo" y menciona que lo realmente efectivo hubiera sido y es pedir PCR en las fronteras: "Llevamos mucho tiempo pidiendo eso". Lamenta la actuación de nuestro gobierno ante la gestión de los contagios: "Nuestro gobierno no ha hecho nada por cortar esas cadenas de transmisión", "se podrían haber hecho muy bien las cosas" asegura.

Hace también una previsión para estas Navidades: "Como no hay otra estrategia mas que recomendar que la gente no se reúna en vacaciones, esperemos unas vacaciones desgraciadamente pasadas por delta"