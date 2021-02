El doctor Carballo arremete contra el negacionismo de Victoria Abril: "Es una analfabeta científica"

César Carballo tiene clara su opinión sobre Victoria Abril: "Es una excelente actriz pero una analfabeta científica". Con estas duras palabras, el doctor arremetía contra la actriz tras la entrevista que concedió a La Sexta Noche.

Durante la charla con Iñaki López, Victorial Abril volvía a hacer unas polémicas y peligrosas declaraciones sobre el Covid-19 y la vacuna, como ya lo hizo durante la rueda de prensa de los premios Feroz 2021.

La actriz lanzaba en el programa una teoría carente de fundamentos científicos sobre la vacuna contra el Covid: " De la vacunación no sabemos nada; esto no son vacunas, son terapias genéticas que no se han probado ni siquiera en ratoncitos". También ha hecho una afirmación falsa al decir que en los países donde se empezó antes a vacunar es "donde han salido las variantes más peligrosas, donde hay más PCR positivos y más muertos".

Ante estas absurdas afirmaciones, los expertos que acudieron al programa La Sexta Noche, no daban crédito. Entre ellos, el doctor César Carballo, quien calificó a la actriz de "analfabeta científica". "El ejemplo sueco que ella defiende ha fracasado. Han ido peor a nivel económico y las muertes se han disparado", señalaba Carballo, que no ha sido el único experto sanitario que ha mostrado su indignación ante las declaraciones negacionistas de la actriz.

"Es absolutamente incierto que seguirán muriendo las mismas personas hagamos lo que hagamos", desmontó Juan Torres Macho, jefe de Servicio de Medicina, que también ha enviado un mensaje a "todos los antivacunas": "Estas vacunas son tan buenas y tan seguras, y estamos teniendo resultados sobre millones de personas en muy poco tiempo, que no van a tener argumentos para poder batallar".