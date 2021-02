La falsa afirmación de Victoria Abril sobre la vacuna contra el Covid-19: "Son terapias genéticas que no se han probado ni siquiera en ratones"

La actriz Victoria Abril ha vuelto a hacer unas polémicas y peligrosas declaraciones sobre el Covid-19 y la vacuna en el programa 'La Sexta Noche', tras sus declaraciones en la rueda de prensa de los premios Feroz 2021, en las que criticaba con dureza las vacunas contra el coronavirus y opinaba que "somos cobayas, las vacunas son experimentos sin probar que nos meten rápido".

La actriz ha contado que vivió muy mal los confinamientos en Francia y que en el segundo confinamiento sintió cólera, crisis existencial y apagó la tele y encendió Internet para enterarse "no solo con la información gubernamental, sino en foros científicos, médicos y abogados de cuáles eran las razones y la legalidad de esta política sanitaria que se ocupa de todo menos de la salud física y mental".

Victoria Abril ha dicho que "si esto fuera una serie se llamaría coronacirco, y los capítulos serían 'epidemia 1', 'epidemia 2', 'La variante inglesa'...". Ha insistido en que no estamos viviendo una pandemia, sino que "esto es una plandemia. Se ha gestionado fatal".

La actriz ha lanzado en el programa una teoría carente de fundamentos científicos sobre la vacuna contra el Covid: " De la vacunación no sabemos nada; esto no son vacunas, son terapias genéticas que no se han probado ni siquiera en ratoncitos". También ha hecho una afirmación falsa al decir que en los países donde se empezó antes a vacunar es "donde han salido las variantes más peligrosas, donde hay más PCR positivos y más muertos".