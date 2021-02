Beatriz Carvajal: "Victoria Abril es una terrorista tarada, una retrasada mental"

La actriz Beatriz Carvajal, conocida por sus papeles en series de televisión como ‘Compañeros’ o ‘La que se avecina’, calificó este viernes a Victoria Abril como “una terrorista tarada”.

Las declaraciones tuvieron lugar en el programa ‘Juntos’ de Telemadrid, en el que entrevistaron a la cómica en relación con las afirmaciones de Abril sobre la pandemia y sus aseveraciones poniendo en duda la versión oficial de la misma y la efectividad de las vacunas.

Con gran indignación, Beatriz Carvajal, se mostró muy dolida con la postura de Victoria Abril, a la que tildó de “retrasada mental” por sus argumentos, expresado ayer durante la presentación del Premio Feroz de Honor que se le entregará próximamente.

Carvajal llegó -en tono muy coloquial- a poner en entredicho la estabilidad emocional de la actriz internacional al afirmar: “Está loca. Pero ¿qué se mete ésta?”.

La intervención de Carvajal en el programa de Telemadrid se cerró con una arenga para que “cada vez que salga a la calle, todo el mundo le monte y pollo, que la pateen”.

El negacionismo de Victoria Abril

Victoria Abril ha calificado a la covid como "coronacirco" y con respecto a las vacunas, ha criticado que "la Pfizer no se hace responsable de los efectos secundarios y encima pon el brazo". No se ha quedado ahí, la ganadora del Premio Feroz ha criticado con dureza las medidas contra el virus: "Si ves la tele y no sales te crees que la gente está muriendo por las calles, pero la gente está muriendo como cada año, el año 2020 no ha tenido más muertos que el 19, ¿dónde está la pandemia?", se ha preguntado.

"Todo esto es para confinarnos y alienar nuestros derechos y libertades fundamentales y convertirnos en esclavos y en cobayas", ha continuado, "y para que Amazon gane en dos meses de epidemia todo el dinero que nos ha dado la UE para pasarla".