El chef José Andrés lanza una pregunta a la sociedad: "¿Por qué no podemos ser todos españoles?"

El chef José Andrés conectó en directo en el programa de La Sexta Noche este sábado con motivo del 20º aniversario de los atentados del 11S. José Andrés cruzó el charco hace 32 años ya y ha hablado sobre cómo vivió él aquel fatídico 11 de septiembre de 2001: "El 11S fue un momento complicado, pensé que el mundo se acababa, como tanta gente en todo el mundo".

Sobre el ambiente político en el país norteamericano, José Andrés señala que está habiendo "menos controversia en un momento en el que hay mucha". "Es un momento de paz, no sé que sucederá mañana, pero ahora toda América y todos los inmigrantes, hoy han dicho todos somos uno y vamos a luchar en contra de aquellos que quieren traer el mal y nos quieren separar", aclaraba.

¿Por qué no podemos ser todos españoles?

El chef ha aprovechado para hacer una reflexión sobre los enfrentamientos políticos que vive España estos días, lanzando una pregunta a la sociedad. "Veo que hay mucho desasosiego. Tenemos un país como España, que es un país maravilloso, y que ahora parece que tenemos que estar luchando entre quienes son de derechas y quienes de izquierdas, ¿por qué no podemos ser todos españoles?", expone.

José Andrés meditaba por qué no podemos ser "pragmáticos", por qué no "construir simplemente mesas más largas y no muros más altos". Defendió el respeto y la empatía alegando que nadie tiene la "última verdad", por lo que otros están "añadiendo más verdad" y así todos estamos creando "un mundo mejor". "Espero que de esta pandemia, del terrorismo, necesitamos sacar a toda esa gente que quiera destruir, y necesitamos traer gente a la mesa que quiera construir. Cualquiera que quiera sacar lo peor de nosotros no podemos permitir que forme parte de lo que somos", manifestaba.

El chef expresaba su confianza en que "hayamos aprendido que la empatía tiene que ganar, que las mesas más largas donde todo el mundo esté invitado tiene ser lo que impere, y que no podemos tener odio cuando tenemos que tener que estar en sacar lo mejor que cada ciudadano tiene dentro de sí".