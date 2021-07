El chef José Andrés, sobre la polémica de la carne: "No se puede hacer una campaña denigrando a una industria que genera mucho empleo"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha estado en el foco de la polémica tras sus recomendaciones sobre la reducción del consumo de carne porque "perjudica a la salud y al planeta". Ganaderos y políticos no se han quedado al margen de estas declaraciones. Incluso el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su opinión al respecto: "A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible".

Iñaki López le ha preguntado en el programa 'laSexta Noche' al chef José Andrés, galardonado con el premio Princesa de Asturias, sobre la propuesta de Garzón. Considera que la intención "era la correcta", pero la forma "no era la mejor".

"No hace falta atacar a esos señores que trabajan en el campo"

"Obviamente lo que ha querido decir el ministro de Garzón es que tenemos que estar más sanos, pero no se puede hacer una campaña denigrando a una industria que genera empleo, riqueza y exporta mucho", ha explicado.

Por ello, el chef cree que para conseguir una España más sana no es necesario "decir que la industria cárnica es el problema de todo". "Vamos a ayudar a vender más fruta, a que los niños en las escuelas coman más verduras. Vamos a hablar en tono positivo y en conseguir de manera conjunta mejorar la salud de los españoles", recomienda.

"A mí me gusta la carne. Eso sí, carne de mejor calidad, estando seguros de que estamos apoyando a la industria y también a los agricultores. No hace falta atacar a esos señores que trabajan en el campo todo el día para traernos pollo, cerdo y, como no, una buena carne roja a la mesa", insiste.

A pesar de ello, José Andrés ha querido sacar el lado positivo a las declaraciones del ministro Garzón: "Ha conseguido la izquierda y la derecha, en un momento en el que nunca ven las cosas de la misma forma, estén de acuerdo en algo".