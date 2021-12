César Carballo: "Celebrar el fin de año en la Puerta del Sol me parece una auténtica locura"

El doctor César Carballo considera en el programa Espejo Público de Antena 3 que la decisión de acortar a 5 días la cuarentena de los positivos en Covid-19 es útil si se cumplen ciertos parámetros. Señala que en países como Reino Unido en el día 6 se hacen 2 test de antígenos para poder volver a trabajar. "El problema es que los test de antígenos en el Reino Unido son más accesibles. Sí reduciría la cuarentena pero siempre con un test negativo: Hacerlo sin test es un riesgo", apunta.

La carga viral de una PCR

Asegura que es importante saber la carga viral de una PCR para conocer la infectividad del paciente. Apunta que los pacientes que tengan una PCR por encima de 30 podrían hacer una vida normal. "Jugársela a 5 días de cuarentena es muy arriesgado. De momento hay que pasar esta sexta ola y después ver las medidas de la cuarentena", establece.

Reduciría la cuarentena pero siempre con un test negativo: Hacerlo sin test es un riesgo

"Ahora tienes que decidir cierres con incidencias de 1.300. Que haya camas en los hospitales no significa que no puedas tomar medidas". Y "celebrar el fin de año en la Puerta del Sol me parece una locura con la incidencia que tenemos en Madrid" asegura el doctor.