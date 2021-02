Aznar, sobre la 'caja b' del PP: "Yo no he conocido semejantes cosas"

José María Aznar asegura en su entrevista en 'Lo de Évole' que si hubiese conocido cualquier cosa sobre la caja b del PP las hubiese evitado y reivindica "la historia del partido": "Tiene más luces que sombras".

A la pregunta de Jordi Évole a José María Aznar sobre de dónde sale la frase de "España va bien", el expresidente del Gobierno responde que fue idea suya y que un periodista que trabajaba con él le dijo que no esa frase no servía para nada.

Al hilo de esta pregunta, Jordi Évole le pregunta a José María Aznar sobre la economía interna de su partido, sobre si gestionaron tan bien como la española cuando decía la frase "España va bien".

En unos días, José María Aznar tiene que ir a declarar como testigo en el juicio por la caja b del Partido Popular que según el extesorero del PP, Luis Bárcenas, existía desde el año 1982. Y al ser preguntado por Évole sobre si conocía esa supuesta caja b, el expresidente asegura que "lo que tenía que decir sobre esa cuestión comparecí cuatro hora en el Congreso y contesté a todas las preguntas de los diputados. Dije todo lo que tenía que decir".

Jordi Évole le recuerda al expresidente que en el año 2008, en la primera sentencia por el caso Gürtel, la Audiencia Nacional consideró acreditada la existencia de una caja b en el PP al menos desde el año 89. Ante esto, Aznar responde que "yo no he conocido semejantes cosas; si las hubiese conocido las hubiese evitado y cualquier acto de corrupción me parece inaceptable y los que he conocido los he corregido de manera drástica".

Además, el expresidente dice que "que algunas personas puedan haber cometido alguna acción irregular es posible pero que eso se extienda como una causa general a todo el PP me parece injusto e inaceptable".