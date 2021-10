Así es el Inspector Pelayo, el rostro visible del GEO que inspira y selecciona a los futuros integrantes del cuerpo de élite de la Policía

Si hay un sector en nuestro país con gran relevancia pero gran desconocimiento, se trata del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, popularmente denominados GEO. Con el objetivo de visibilizarlo, Amazon Prime lanza la docuserie "G. E. O., más allá del límite", en la que se desarrolla el largo proceso que deben vivir los agentes hasta llegar a este grupo de élite.

Pero, esta se basa en el caso real del asturiano Pelayo Gayol, inspector de la Policía Nacional. Según ha recogido 'La Nueva España' del visionado: "Mi labor es conseguir que el día de mañana seamos efectivos y no nos maten. Cuando estás en un operativo tienes que creerte un poco inmortal". "Sé que soy muy desagradable. Lo que intento es que el día de mañana a usted no le pase nada. Es mi razón de ser. Mi razón de existir como director de este curso", argumenta.

El agente se encuentra en los GEO desde mediados de los 90, primero en San Sebastián, encargado de investigaciones de la lucha contra ETA y posteriormente a operaciones contra el yihadismo.

Perdió a un compañero en un asalto a un domicilio yihadista

"Tras los atentados del 11-M le dije a mi mujer: 'A esta gente la tengo que detener sí o sí'", detalla. El 3 de abril de 2004 formó parte de un operativo de asalto a un piso de Leganés en el que había atrincherados ocho islamistas, que terminaron inmolándose. A raíz de esto, falleció uno de sus compañeros.

"Las secuelas físicas que me quedaron fueron mínimas. Lo que me quedó claro de aquello es que en la vida los planes se hacen a corto plazo. La vida te deshace a su capricho. Ha habido muy pocos días en los que su imagen no me venga a la mente, lo cual quiere decir que sigue aquí", recalca.

"Los que somos del norte, nunca nos desvinculamos de la zona"

Gayol también se refiere a sus orígenes asturianos: "La gente que somos del norte, especialmente de Asturias, nunca nos desvinculamos de la zona, siempre nos engancha mucho. No sé lo que tiene, pero tu corazón siempre está allí".

"Conoces a la gente, con sus pequeños problemas y sus grandes virtudes. Estás más unido y eso imagino que también te marca el carácter. Es imposible que no te toque", añade.

A pesar de sus orígenes, ha desarrollado su carrera lejos de Asturias. La última vez fue en 2018, como jefe de especialidad de buceo del GEO para localizar la pistola con la que asesinaron a Iván Castro en el río Nalón (Soto de Ribera).

"Mi padre pocas veces me dijo que me quería, pero no hacía falta"

El agente puede parecer muy duro, sin embargo, también se muestra muy vulnerable, especialmente por la muerte de su padre: "Estaba volcado en su ganadería y su familia. No me acuerdo nunca de que estuviese haciendo una actividad que no fuese su casa o su familia. No tenía grandes amistades, más allá de conocidos y familiares. Estaba todo muy vinculado a su núcleo familiar".

"Era un tipo serio, afable dependiendo de en qué momentos y con ese cariño que dan las personas serias, que parece que es más potente que el de las que son más abiertas. No hacía falta que te dijera te quiero. De hecho, muy pocas veces en la vida me lo ha dicho, pero no hace falta. Sólo con una mirada o un gesto es suficiente", reflexiona.