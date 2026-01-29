Xisco Quesada, enfermo de cáncer terminal, pide ayuda para los gastos de su tratamiento

La historia de Xisco Quesada ha desatado una avalancha de solidaridad en toda España. El joven mallorquín, diagnosticado con un cáncer de páncreas con metástasis, hizo un llamamiento a través de sus redes sociales para poder seguir afrontando su tratamiento médico.

Tras recibir el diagnóstico el pasado mes de junio, Quesada ha utilizado sus perfiles en redes sociales para darle visibilidad tanto su lucha personal como la realidad de muchos pacientes oncológicos.

El joven ha contado que su estado de salud se ha visto complicado. "Mi hígado se fue llenando de metástasis y tuve que buscar soluciones fuera de la isla, porque por protocolo ya no había más opciones. Pero tenía claro que no me iba a rendir", ha contado.

La decisión de pedir ayuda

El joven asegura que la decisión de pedir ayuda económica no ha sido fácil "no porque quiera, sino porque ya no había más tratamientos disponibles por otras vías, y los que estoy costeando ahora mismo son los únicos que me permiten seguir aquí, peleando. A día de hoy, no puedo seguir afrontándolo solo", asegura. Cuenta además que su familia tampoco puede asumir ya en solitario el elevado coste económico que conllevan estos tratamientos.

Si se dona, que sea de corazón

En la página web que ha habilitado para canalizar las donaciones, Xisco afirma que "no pido ni un euro a nadie que no pueda o no quiera. Me basta con compartir, que es gratis. Si se dona, que sea de corazón".

La iniciativa ha movilizado también a personalidades del deporte y las redes sociales como Verdeliss, Lucía Pombo, el atleta Álex Roca, el futbolista Carles Aleñà o Marcos Plazas, que no dudaron en compartir su historia y ayudaron a difundir el mensaje.

En menos de 24 horas, el crowdfunding rozaba ya los 700.000 euros, con más de 35.000 donaciones, la mayoría de ellas anónimas.

Gracias por ayudarme

Xisco ha sido transparente sobre el destino del dinero recaudado. El objetivo principal es poder continuar con los tratamientos y regresar a casa. En caso de que el desenlace no fuese favorable, asegura que entre el 60% y el 70% de lo recaudado se destinará a la investigación contra el cáncer y el resto a su familia "para devolverles todo lo que me han ayudado".

A través de este enlace se puede donar.