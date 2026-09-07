Vuelta al cole con calor extremo: los alumnos regresan a las aulas sin protección frente a las altas temperaturas

La vuelta al cole es una realidad. Millones de alumnos regresan esta semana a las aulas tras más de dos meses de vacaciones con una gran problemática encima de la mesa: las altas temperaturas que azotan el país.

Los termómetros marcarán en muchas zonas de la península por encima de los 35 grados, algo que se traduce en un serio contratiempo para muchos colegios. Y es que la falta de preparación en muchos centros en cuanto a la climatización se refiere.

El problema, que ya era palpable en mayo y junio, vuelve a ser el tema principal en esta vuelta al colegio para multitud de estudiantes. Ante las altas temperaturas que aún se mantienen, existe la necesidad de adaptar las infraestructuras escolares para el correcto aprendizaje.

El calor, una problemática para el estudio

España sigue sufriendo las consecuencias de las altas temperaturas, una situación que afecta de lleno a los alumnos. Tras las olas de calor sufridas el pasado mes de mayo, la Asociación Española de Pediatría advirtió que temperaturas por encima de 30 grados hacen que el aula "deje de ser un lugar adecuado para aprender". Asimismo, la asociación aseguró que cuando se superan los 32 grados, la salud de los alumnos se pone en riesgo.

Sin embargo, el contexto es mucho más complejo. Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido a 10 comunidades en avisos por calor. Se espera que muchas regiones superen los 35 grados, entre ellas Cataluña, Madrid y Andalucía.

Los sindicatos saldrán a las calles

Ante la falta de preparación en las aulas, distintas comunidades tienen previstas diversas movilizaciones. En concreto, Cataluña ha convocado una huelga el 8 de septiembre, mientras que Madrid lo hará el próximo 14 de octubre. Asimismo, Andalucía se ha unido a las protestas y ha convocado otra movilización el 14 de noviembre. El objetivo no es otro que exigir medidas y planes de climatización en los centros educativos.

Tras las reivindicaciones de las familias antes del verano, el Gobierno aprobó en julio un plan de 200 millones para climatizar centros escolares. El plan y el reparto de estos fondos se aprobaron en una Conferencia Sectorial de Energía el 21 de julio y, según apuntan desde el Ministerio de Transición Ecológica, se han acelerado los plazos para que las comunidades puedan solicitar los fondos antes del inicio de curso.

Muchas comunidades como Madrid o el País Vasco arrancan este lunes el curso educativo, mientras que otras regiones arrancan el 8,9 o 10 de septiembre.

Las soluciones que plantean los sindicatos

Desde la organización Greenpeace plantean una serie de soluciones para erradicar el problema de las altas temperaturas en las aulas. Entre ellas se encuentran las reformas estructurales de climatización eficiente y descarbonizada en los centros educativos, y en los espacios exteriores, la naturalización de los patios como factor clave para aportar frescor y diversos beneficios físicos y cognitivos.

Por último, la organización apunta a la dotación de presupuestos y coordinación entre administraciones como medida fundamental.