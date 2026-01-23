El vídeo de la espectacular detención del pederasta "altamente peligroso" incluido en la lista de 'los diez más buscados': "extremadamente" violento

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña al quinto fugitivo de la lista de 'Los 10 más buscados' de la Policía Nacional, Daniel Vázquez, buscado por delitos continuados de agresión sexual a menores.

Según informó la policía, los hechos por los que se buscaba a este fugitivo considerado "altamente peligroso" se remontan a 2012, cuando comenzó una relación sentimental con su ahora expareja. El delincuente convivía con los dos hijos menores de esta y la hija en común de ambos, desde entonces, la niña sufrió reiteradas agresiones sexuales.

El prófugo no dudaba en hacer uso de una violencia brutal cuando la víctima trataba de resistirse, llegando a proferirle numerosos golpes en la cabeza hasta conseguir intimidarla y doblegar su voluntad. Asimismo, la amenazaba con matarla a ella y a toda su familia si contaba algo. Esta situación se prolongó hasta 2016, año en que la madre de la víctima finalizó la relación con el ahora detenido.

A pesar de ser condenado por los hechos descritos, no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido. Por este motivo, se decretaron las correspondientes órdenes de búsqueda para su detención e ingreso en prisión.

El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria, especialmente desde que fue incluido en la campaña de los 10 fugitivos más buscados.

Trató de huir por los tejados

Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo en A Coruña quien, al ser detectado, trató de escapar huyendo por los tejados, y amenazando con precipitarse al vacío, iniciándose una persecución que puso en riesgo a los actuantes.

Asimismo, se mostró extremadamente violento al tratar de atentar contra la integridad física de los policías con un objeto punzante, si bien gracias a la rápida actuación de los agentes y, como se muestra en el vídeo que ilustra esta noticia, fue finalmente reducido y detenido. Ningún agente resultó herido.

Con esta detención, ya son cinco los prófugos de la Justicia incluidos en la 'lista de los diez más buscados' por la Policía que han sido arrestados.

Narcos, pederastas y asesinos

Tras la detención en A Coruña este jueves de Daniel Vázquez Patiño, reclamado por delitos continuados de agresión sexual a menores, la Policía Nacional ha arrestado ya a cinco de los diez fugitivos más buscados de España, una lista publicada el pasado mes de noviembre.

En apenas tres meses los agentes han conseguido localizar y detener a la mitad de los fugitivos más buscados, criminales de alta peligrosidad presuntos autores de delitos como narcotráfico, abuso de menores y asesinato.