El vídeo del arriesgado descenso en helicóptero de un policía a un río lleno de cocodrilos para recuperar restos humanos

Un policía de Sudáfrica ha protagonizado un arriesgado descenso a un río infestado de cocodrilos para recuperar los restos de una persona desaparecida. El vídeo difundido por Reuters muestra al policía atado con un arnés al helicóptero, que desciende hasta la orilla del río para capturar al cocodrilo.

El animal había sido capturado y matado previamente después de que los agentes lo siguieran durante días con drones, y el policía solo tenía que atarlo y llevárselo en el helicóptero, aunque la operación no estaba exenta de riesgo porque en la orilla del río había más animales. El suceso ha ocurrido en la provincia de Mpumalanga, a lo largo del río Komati, donde se buscaba a una persona de la que se había perdido todo rastro.

Según un comunicado de prensa de los Servicios Policiales de Sudáfrica (SAPS), un hombre se encontraba en paradero desconocido después de que su coche fuera hallado en un puente sobre el río. La búsqueda se había prolongado durante una semana en la que el equipo de Búsqueda y Rescate de la SAPS, NatJoint, la junta de parques locales SanParks, los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) y el Comité de Seguridad y Gestión Portuaria no habían encontrado restos.

Han encontrado restos humanos en los intestinos del cocodrilo

Sin embargo, la investigación dio un vuelco cuando encontraron a un cocodrilo que sospechaban que había atacado a este hombre. Así las cosas, el domingo la policía emitió otro comunicado en el que informaba de que el capitán Johan Pottie Potgieter iba a encabezar una "operación altamente peligrosa y compleja" de rescate.

El objetivo era adentrarse en la orilla del río llena de cocodrilos vivos y capturar al cocodrilo que había atacado al hombre. Para ello, primero sacrificaron al animal, al que habían perseguido y localizado con drones, y después el agente descendió en helicóptero para capturarlo y llevárselo para analizar.

Los resultados han confirmado las sospechas: en el interior del cocodrilo había restos humanos que serían identificados con pruebas de ADN para confirmar la identidad de la víctima. Se cree que el hombre fue arrastrado hasta el río debido a las graves inundaciones de los últimos días.