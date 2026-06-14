El viaje de tres hermanos abandonados en busca de sus orígenes: "Tenía tanta necesidad de saber que me daba igual lo que pudiera encontrar"

La historia de Elvira Moral salió a la luz por primera vez el 22 de marzo de 2021 en Islandia, el programa que presentaba Albert Om en RAC1. Allí relató un episodio que marcó su vida para siempre: en 1984, cuando tenía apenas dos años, fue abandonada junto a sus hermanos Ricard y Ramón, de cuatro y seis años respectivamente, en la Estación de Francia de Barcelona. Un hombre los llevó hasta allí en coche, les dijo que iba a comprar caramelos y desapareció sin volver. Los tres niños quedaron solos hasta que los servicios sociales se hicieron cargo de ellos, sin apenas información sobre quiénes eran sus padres ni sobre la identidad de la persona que los dejó allí.

Tras ello, fueron a un centro de menores y luego fueron adoptados por una pareja de maestros que aparecen en el documental. Unos padres amantísimos porque, viéndolos, uno se da cuenta de que el amor es eso: quedarse de golpe con tres niños pequeños.

El momento en el que decidió investigarlo todo

La hermana pequeña, Elvira, explica en Julia en la onda cuándo decidió que comenzaría a investigar su pasado: "Cuando cumplí 18 años, mi madre nos acompañó al centro a recoger los expedientes para ver si teníamos interés en buscar algo. En aquel momento, yo no tenía ningún interés y mis hermanos tampoco, pero siempre te queda aquella cosa".

En una conversación con Julia Otero a la que también se ha unido la guionista del documental, Anna Punsí, explica que quizás, fue cuando se quedó embarazada el momento en el que pensó que algo tenía que buscar porque fue cuando empezó a hacerse "algunas preguntas": "Supongo que ya es, cuando les veo crecer y el amor que siento por ellos, la conexión, me imaginaba qué sería ahora perderlo, que se fueron los dos".

Asegura que nunca tuvo miedo de lo que se pudiera encontrar durante su investigación porque "tenía tantas ganas" de saber que le daba "igual" lo que se pudiera "encontrar": "Ni me lo había planteado. Lo único que quería saber era a ver si terminaba sabiendo qué pasó".