Los vecinos de Grazalema cumplen una semana desalojados: "Estamos en el éxodo todavía, pero con esperanza"

Los vecinos de Grazalema han cumplido ya una semana lejos de sus casas después de que fueran evacuados el pasado jueves ante el riesgo de inundación que amenazaba al municipio.

Por este motivo, Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con Paqui Viruez, directora de la Radio Municipal de Grazalema, quien ha explicado la situación que atraviesan los vecinos: "Estamos en el éxodo todavía, pero con esperanza de que muy prontito podamos hacer radio en casa".

Viruez ha señalado que su compañero Fran Moreno se encuentra en Ronda, donde también están el alcalde y varios concejales del municipio, y donde actualmente se sitúa el epicentro de la información. Desde allí, la emisora continúa informando a los vecinos sobre la evolución de la situación, principalmente a través de redes sociales, a las que han tenido que trasladar su actividad debido a la situación excepcional.

La directora ha explicado que la previsión meteorológica mantiene el riesgo, con lluvias generalizadas en todo el país y especialmente en Andalucía. En la zona permanece activa la alerta naranja tras una noche marcada por precipitaciones continuadas.

Una gestión positiva

No obstante, ha asegurado que los vecinos se mantienen tranquilos, ya que consideran que la crisis se está gestionando "muy bien por parte de la Junta de Andalucía, el Gobierno y el alcalde".

Asimismo, ha relatado que este miércoles se celebró una reunión entre los 17 alcaldes de la sierra, científicos y expertos desplegados sobre el terreno, tras la cual las sensaciones son positivas. "Parece que todo va como tiene que ir", ha señalado, mostrando su confianza en que los vecinos puedan regresar pronto a sus casas, aunque ha reconocido que todavía no hay confirmación oficial.

Por último, Viruez ha reconocido el deseo de volver a la normalidad profesional y personal, al asegurar que siente "mono" por poder volver a ponerse delante de un micrófono, al tiempo que ha reivindicado el papel fundamental de la radio como medio de comunicación en situaciones de emergencia.