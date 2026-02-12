El impactante vídeo de árboles caídos sobre carreteras en Cataluña por las rachas de fuerte viento

Las imágenes hablan por sí solas. Árboles de gran tamaño arrancados de raíz y desplomados sobre carreteras, bloqueando por completo la circulación en distintos puntos de Cataluña. El vídeo grabado este jueves muestra la fuerza del temporal que ha azotado la comunidad con rachas que han superado los 100 kilómetros por hora y que ha dejado decenas de heridos y graves alteraciones en la movilidad.

El episodio de viento extremo ha provocado hasta el momento 86 personas heridas, cinco de ellas en estado grave o crítico, además de más de un centenar de vuelos cancelados en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y múltiples incidencias en trenes y carreteras.

En las imágenes se observa cómo varios tramos quedan impracticables tras la caída de árboles, especialmente en vías del área metropolitana de Barcelona como la C-31, la C-32 o la N-II. También se han registrado afectaciones en la AP-7, a la altura de La Jonquera (Girona), donde se ha cerrado temporalmente el paso de camiones entre España y Francia en ambos sentidos.

Rachas de más de 100 km/h

Las rachas han alcanzado o superado los 100 km/h en puntos como el Puerto de Barcelona, Mataró, Vilafranca del Penedès o zonas altas del Pirineo. La violencia del viento ha derribado árboles, muros, vallas, farolas y elementos de fachadas y tejados.

Más allá de los daños materiales, el temporal ha dejado heridos de gravedad. En el Hospital de Bellvitge permanecen ingresadas dos personas jóvenes tras la caída de árboles. En el Vall d'Hebron, un hombre de 46 años se encuentra en estado crítico después de que parte del techo de una nave industrial le cayera encima, y otro joven resultó herido grave por la caída de una farola. En Girona, una persona de 56 años está en estado grave tras desplomarse una pared sobre la que trabajaba.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 4.500 llamadas relacionadas con casi 4.000 incidencias, mientras que los Bombers de la Generalitat han realizado más de 2.400 servicios desde el inicio del temporal.

Aeropuerto, trenes y puerto afectados

El aeropuerto de El Prat es una de las infraestructuras más impactadas: 101 vuelos han sido cancelados y otros 10 desviados, aunque casi 200 operaciones sí han podido realizarse.

En la red ferroviaria, Rodalies ha suspendido a primera hora la circulación en el entorno de Barcelona para revisar infraestructuras y posteriormente ha reanudado el servicio con restricciones y limitaciones de velocidad. Varias líneas han sufrido interrupciones por la caída de árboles en las vías.

El Puerto de Barcelona también ha restringido el tráfico marítimo y ha cerrado terminales de contenedores como medida preventiva.

Protección Civil activó una alerta general y envió mensajes a los móviles recomendando permanecer en casa y evitar desplazamientos innecesarios. Las medidas han reducido un 37 % la entrada de vehículos en el área metropolitana de Barcelona y un 30 % las salidas, lo que supone unos 90.000 vehículos menos que en una jornada habitual.

Aunque el temporal tiende a remitir, las autoridades insisten en mantener la prudencia. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha defendido que las restricciones adoptadas estaban "justificadas" y ha pedido evitar riesgos hasta la completa normalización de la situación.