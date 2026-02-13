TEMPORAL DE VIENTO

Muere en Barcelona una mujer a la que le cayó el techo de una nave industrial por el viento

Seis personas siguen hospitalizadas: una en estado crítico; tres en estado grave y dos en estado menos grave.

Rescate milagroso en Caldas de Reis: una joven herida leve tras caer un árbol de 3.000 kilos sobre su coche

El impactante vídeo de árboles caídos sobre carreteras en Cataluña por las rachas de fuerte viento

Europa Press

Madrid |

Vista de archivo de una playa de Cataluña con fuerte viento. | EFE/Quique García

La Consellería de Salud ha informado este viernes a primera hora de que ha fallecido esta madrugada la mujer de 46 años herida crítica por la ventada de este jueves en Barcelona.

La mujer, que había sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron, es una trabajadora de una empresa del polígono del Bon Pastor de Barcelona a quien le cayó parte del tejado en una nave industrial, ha señalado la Conselleria en un comunicado.

Siguen hospitalizadas un total de 6 personas en centros hospitalarios catalanes: 1 en estado crítico, 3 en estado grave y 2 en estado menos grave.

Balance

En estado crítico y estable por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) hay un joven de 22 años, voluntario de Protección Civil --un compañero suyo de 23 años está grave y fuera de peligro, afectado por la misma incidencia--.

También en estado grave hay dos personas más: una mujer de 68 años con fractura de pelvis y fémur, además de traumatismos torácicos, a quien le ha caído una farola encima en Barcelona e ingresada en el Vall d'Hebron y un operario de la construcción de 56 años con una "pierna catastrófica" tras caérle encima una pared en Sant Pau de Segúries (Girona) en la que estaba trabajando e ingresado en el Hospital Josep Trueta de Girona.

En estado menos grave hay dos heridos que estaban trabajando con un árbol en Ribes de Freser (Girona) y este les cayó encima --ambos ingresados en el Hospital de Olot (Girona)--.

En estado menos leve hay dos voluntarios de Protección Civil -- que ya han recibido el alta-- de 23 y 35 años por la caída de árboles en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y que estaba ingresados en el Hospital de la localidad.

