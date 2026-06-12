SELECTIVIDAD 2026

Valeria Fragola consigue la mejor nota de la Selectividad en Madrid y se entera grabando un TikTok

Quiere estudiar Medicina y se plantea la Universidad Autónoma.

PAU 2026: Cuándo salen las notas de la Selectividad y cómo consultarlas

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Valeria Fragola consigue la mejor nota de la Selectividad en Madrid y se entera grabando un TikTok
Valeria Fragola consigue la mejor nota de la Selectividad en Madrid y se entera grabando un TikTok | Agencia EFE

Valeria Fragola, alumna del Miraval International School del municipio de Boadilla de Monte, ha obtenido la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/2026 en la Comunidad de Madrid y lo ha descubierto mientras grababa un TikTok con sus amigas en el parque.

Se enteró de la nota grabando un TikTok

La estudiante de 2º Bachillerato ha relatado que había quedado con sus compañeras de clase para grabar un TikTok reaccionando a las notas (un trend muy popular en las redes sociales) y fue así como se enteró de que había obtenido un 9,99.

"Yo digo lo que creo que he sacado y mis amigas me dicen la nota que realmente he sacado. Entonces, yo lo primero que he preguntado es si entro en la carrera. Si no entraba, pues no iba a continuar con el vídeo. Me han mirado con cara de '¡Ostras, Valeria! Luego he calculado la nota y me he quedado flipando. Estoy muy contenta", ha subrayado en conversación con los medios de comunicación.

En concreto, la joven de 17 años, que se irá en unas semanas de Interrail con sus amigas, calcula que con su media de Bachillerato, que se sitúa en el 10, ha obtenido un 13,9 en la Selectividad.

Quiere estudiar medicina

"Quiero estudiar Medicina. Poco a poco iré viendo la especialidad que quiero hacer", ha señalado la estudiante boadillana, que ha contado que está pensando elegir la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aunque no ha descartado otras opciones hasta "mirarlo todo". Si no entraba a este grado, se había planteado elegir Ingeniería Aeroespacial o Física.

Valeria ha asegurado que "no estaba nerviosa" por hacer la Selectividad porque es "como los exámenes que ha ido haciendo" a lo largo de Bachillerato, con la excepción de que tenía "aún más tiempo para preparárselo". "Simplemente con constancia, ir estudiando y hacerse muchos exámenes de años anteriores", ha añadido.

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