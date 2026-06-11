PAU 2026: Cuándo salen las notas de la Selectividad y cómo consultarlas

Una semana después de terminar los exámenes de la PAU 2026, los estudiantes esperan la llegada de las temidas notas. Tras la celebración de los exámenes durante las primeras semanas de junio, las universidades y administraciones educativas comienzan a hacer públicos los resultados de forma escalonada según la comunidad autónoma.

En muchas comunidades, como es el caso de Aragón, Baleares, Castilla y León, Murcia, Navarra y País Vasco, ya conocen la puntuación final. En el resto de España, cuentan los minutos para conocer los resultados, a pesar de que las calificaciones se darán entre el 11 y el 23 de junio. Cataluña será una de las últimas autonomías en hacer públicos los resultados de la convocatoria ordinaria.

Durante los últimos años, se ha observado que las notas de corte siguen una tendencia al alza, alcanzando una altura insospechada para muchos. Con los ojos puestos hasta en los decimales, los alumnos plantean sus posibles destinos universitarios teniendo en cuenta en qué universidades piden más o menos nota.

Además, se ha demostrado una mayor demanda de dobles grados, especialmente de ámbito científico, que en muchos casos no llega a cubrir la demanda.

Fechas de publicación de las notas de la PAU 2026

Según los calendarios publicados por las distintas administraciones educativas, las fechas previstas son las siguientes:

Aragón: 10 de junio

Baleares: 10 de junio

Castilla y León: 10 de junio

Murcia: 10 de junio

Navarra: 10 de junio

País Vasco: 10 de junio

Andalucía: 11 de junio

Comunidad de Madrid: 11 de junio

Galicia: 11 de junio

Asturias: 12 de junio

Islas Canarias: 12 de junio

Cantabria: 12 de junio

Castilla-La Mancha: 12 de junio

Comunitat Valenciana: 12 de junio a partir de las 13:00 horas

Extremadura: 12 de junio

La Rioja: 16 de junio

Cataluña: 23 de junio

Cómo consultar los resultados

Las notas pueden consultarse a través de los portales habilitados por cada universidad o comunidad autónoma. Para acceder a las calificaciones, los estudiantes deberán identificarse con las credenciales facilitadas durante el proceso de matrícula de la PAU.

En algunas comunidades, además, los resultados se comunican mediante correo electrónico o mensajes SMS, aunque la consulta oficial siempre se realiza a través de las plataformas digitales correspondientes.

Una vez publicadas las calificaciones, los estudiantes dispondrán de varios días para solicitar una revisión de los exámenes. Los plazos varían según la comunidad autónoma, aunque habitualmente permanecen abiertos entre dos y tres días tras la publicación de los resultados. Tras el proceso de revisión, las universidades publican las notas definitivas.

La calificación de acceso se obtiene combinando la media de Bachillerato, que cuenta un 60%, y la nota de la fase obligatoria de la prueba, a la que pueden sumarse hasta cuatro puntos adicionales mediante las materias específicas, alcanzando una puntuación máxima de 14 puntos.

Tras la publicación de las notas comenzará también el proceso de preinscripción universitaria, en el que los estudiantes podrán solicitar plaza en los grados que deseen cursar durante el próximo curso académico.