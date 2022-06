Vacuna Covid: estas son las personas que empezarán a recibir la cuarta dosis

Primero fue Carolina Darias y después Sanidad matizó sus palabras. La ministra de Sanidad aseguró en laSexta que habrá cuarta dosis de la vacuna Covid para "toda la población" y apuntó al otoño como posible de suministro de la misma para la ciudadanía.

Posteriormente, Sanidad puntualizó las declaraciones de Darias y afirmó que "no hay fecha determinada" para la administración del cuarto pinchazo en la población general, aunque señaló que "en algún momento" se pondrá a todo el mundo.

Las personas que empezarán a recibir la cuarta dosis

La estrategia de Sanidad, como marca la Comisión de Salud Pública, es comenzar a vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 80 años en una fecha por determinar, cuando sea "el momento más apropiado según la situación epidemiológica", como señalan fuentes del Ministerio.

No obstante, Darias apuntó al otoño debido a la llegada de nuevas vacunas Covid adaptadas a las variantes del momento, como figura en los contratos firmados por el Gobierno a través de la Unión Europea con las empresas farmacéuticas.

El mes de septiembre es la fecha que maneja la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para la aprobación de dichas vacunas. El regulador europeo subrayó la importancia de que estas dosis sean iguales en todo el mundo para lograr un "impacto mundial" contra la pandemia.

La opinión de los expertos: ¿es necesaria una cuarta dosis?

La coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Vacunación de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la doctora Ángela Domínguez, aseguró en declaraciones a Servimedia que "lo correcto" es administrar en otoño la cuarta dosis de la vacuna frente a la covid-19 en la población más vulnerable en primer lugar.

Ante las palabras de la ministra de Sanidad, la doctora Domínguez aseguró que "lo correcto es lo que recientemente ha aprobado la Ponencia de Vacunas: que en otoño se empiece a administrar la cuarta dosis a la población vulnerable, sobre todo personas que viven en residencias y de 80 años y más. Esto con toda seguridad deberá hacerse".

De todas formas, remarcó, que "hay que seguir valorando la situación epidemiológica para comprobar que, entre otras cosas, no haya casos graves por covid-19 o que disminuya la inmunidad de la vacuna para proteger primero a la población más vulnerable".

Por ello, insistió en que hay que comprobar los datos epidemiológicos porque "esperemos que no, pero puede haber un cambio con la aparición de otra variante más transmisible, por ejemplo. En función de esto se tomarían las decisiones".

En el caso de las nuevas vacunas adaptadas a variantes, la epidemióloga remarcó que "sería conveniente administrarla no solo a los grupos más vulnerables sino de manera más amplia de forma progresiva para ir bajando por grupos de edad como se hizo con la estrategia de vacunación inicial".

En estos momentos, la población vacunada tiene la primera cepa de Wuhan pero "si no hubiera estas vacunas adaptadas a nuevas variantes se podría vacunar con las actuales, que han demostrado una gran eficacia. De hecho, las personas que hemos recibido las dosis de vacunas con la cepa de Wuhan no enfermamos y si lo hacemos es de forma mucho más leve que los no vacunados".

Aunque faltan más estudios, "parece que la protección de las vacunas actuales disminuye a los cuatro o cinco meses. Por ello, se recomienda que las personas más vulnerables que recibieron la tercera dosis hace más de seis meses y que este periodo se cumplirá en otoño que se les administre una cuarta dosis".